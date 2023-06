Cisalpina Tours lancia il self booking tool MyTico

Si chiama MyTico il nuovo self booking tool di Cisalpina Tours. Lo strumento è stato sviluppato per conto della Tmc del Gruppo Bluvacanze al fine di capitalizzare l’esperienza di gestione delle prenotazioni in ambito business travel, maturata in oltre 50 anni di presenza sul mercato.

Il tool consente la prenotazione diretta di tutti i principali servizi business travel, così come permette l’invio delle richieste in modalità integrata agli operatori di Cisalpina Tours, per una pronta gestione. Si integra con i vari Erp aziendali e offre tutte le funzionalità di gestione della trasferta, con l’applicazione di processi autorizzativi al viaggio e al costo, fino alla rendicontazione ed alimentazione delle note spese.

Tra i plus, la prenotazione multipax e la combinazione di contenuti aggregati multi-Gds, low cost, rail, car e di hospitality.

Già reseller di quattro delle tecnologie più conosciute nel settore dei viaggi d’affari, Cisalpina ha optato per un prodotto tailor made per le esigenze di mercato, che rispecchi fedelmente una efficiente gestione delle trasferte aziendali, consentendo alle aziende-clienti di effettuare un’attività di governance secondo criteri tassativi, come: il rispetto e il governo automatico delle travel policy; il presidio dei processi operativi di trasferta; l’analisi dei comportamenti dei viaggiatori; una puntuale profilazione del passeggero e rendicontazione contabile; la possibilità di uniformare la gestione di varie aziende o di diversi paesi grazie alle funzionalità online e “assisted”.

«Abbiamo voluto un applicativo moderno, responsive e disponibile anche in app digitale, ma soprattutto di facile utilizzo per consentire agli utenti, viaggiatori e travel manager, di cogliere le opportunità tariffarie di un mercato che sempre di più persegue la via della dinamicità e in cui il time-to-market è più ristretto», commenta Loretta Bartolucci, commercial director di Cisalpina Tours.

MyTico diventa parte integrante della suite di tecnologie che Cisalpina Tours mette a disposizione dei clienti e rappresenta un punto di riferimento operativo tra gli obiettivi strategici delle aziende e le esigenze dei viaggiatori, con la supervisione dei consulenti della Tmc.