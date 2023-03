Civitatis: «Crescita a tre cifre in Italia entro fine anno»

È una scommessa che sembra già vinta quella di Civitatis sull’Italia. L’azienda spagnola specializzata in esperienze – che si occupa della distribuzione online di escursioni e visite guidate – continua a crescere sia a livello globale che nel nostro mercato.

«Stiamo lavorando per raggiungere una crescita a tre cifre in Italia, nostro secondo mercato dopo la Spagna, quest’anno; a livello globale, puntiamo a una crescita media del 50% sui nostri sette mercati più forti», racconta Óscar Fernández, head of communications di Civitatis, durante l’ultima edizione della Bmt di Napoli.

E già prendendo i primi due mesi di quest’anno, le prenotazioni di esperienze in Italia per gli italiani segnano un +52,21% da gennaio a febbraio.

«Inoltre, stiamo per dare il via al nostro roadshow internazionale, e abbiamo scelto che inizi a Torino (il 14 aprile) e finisca a Rimini – spiega – L’Italia segna l’inizio e la fine di questo percorso, vista l’importanza crescente di questo mercato per noi. Presenteremo tutte le nostre novità e ricorderemo alle agenzie l’importanza delle esperienze quando si prenota un viaggio».

Oggi Civitatis conta a livello italiano «più di 5mila agenzie di viaggi affiliate, che continuano a promuovere e vendere il nostro prodotto. Qui la nostra leva di crescita finora è proprio il B2B – continua Fernández – Stiamo sviluppando tante azioni per il 2023 e vogliamo essere leader in questo mercato. Lanceremo uno spot televisivo per l’estate sulle reti nazionali, guardando anche al B2C, ma il B2B resta centrale per noi qui, perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti e le agenzie continuano a lavorare volentieri con noi».

Civitatis è infatti partner di network e agenzie – come Welcome Travel, Agenzia per Amica, Travelbuy Nuovevacanze, Uvet, Mister Holiday, Frigerio Viaggi, Gattinoni – e quest’anno ha aumentato di quasi il 10% il numero dei propri fornitori.

«Nel nostro catalogo ci sono oltre 78mila attività in programma e la nostra forza è lavorare in esclusiva con un unico fornitore per ogni tipologia di esperienza. Il nostro obiettivo, con partner e affiliati, è rafforzare i rapporti, continuare a semplificare la piattaforma e a migliorare l’offerta, per rendere felici gli agenti di viaggi ottimizzando i tempi di prenotazione», dice.

Sul fronte prezzi, tendenzialmente in aumento nel 2023 in tutto il settore, l’head of communications precisa: «I prezzi dei tour salgono perché aumenta il costo dei biglietti delle attrazioni e dei trasporti, ma noi e i nostri fornitori stiamo facendo grandi sforzi per evitare gli aumenti. Siamo tranquilli comunque in questo senso perché la gente vuole viaggiare, e proprio per farlo risparmia in altri settori o riduce la durata del soggiorno, ma non rinuncia alle esperienze».

Torna poi a parlare del rapporto con le agenzie di viaggi Alex Mazzola, B2B & travel agencies department manager di Civitatis: «Sono il nostro motore, la leva di crescita sul mercato italiano. Ci aiutano a fare arrivare il prodotto esperienziale perché sono designer di viaggi. Dopo la pandemia, le esperienze da vivere hanno acquisito ulteriore importanza e noi ci affidiamo alle adv e alla loro conoscenza delle destinazioni. La nostra piattaforma permette di poter prenotare qualsiasi attività in meno di cinque minuti, in qualsiasi parte del mondo, con una commissione fissa del 10%. Tutte le esperienze sono disponibili in lingua italiana e, da parte nostra, offriamo garanzia di qualità sul prodotto. Stiamo proseguendo con webinar e formazione per gli agenti, oltre a dar loro assistenza personalizzata con un ufficio dedicato, sempre in lingua italiana».