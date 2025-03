Club Med, al via le prevendite dell’inverno 2025/26

È già proiettata alla prossima stagione invernale l’attività operativa di Club Med, che ha annunciato l’apertura delle pre-registrazioni per l’inverno 2025-2026 per vacanze al mare e sulla neve. Attraverso queste pre-vendite, aperte dal 3 al 21 marzo, sarà infatti possibile pianificare il proprio soggiorno e ottenere una stima prezzi, tutto senza impegno.

Poi, dal 25 al 28 marzo, i giorni dell’apertura vendite, si potrà approfittare di una riduzione fino al -20%. L’offerta è valida sia per i soggiorni in montagna che per le destinazioni di lungo raggio, come Maldive, Seychelles o Antille francesi.

Il noto brand della villaggistica punta sulle Maldive, da sempre tra le mete preferite dagli italiani, con i Resort di Kani perfetto anche per famiglie con bimbi dai sei mesi in su, e le Ville di Finolhu, della gamma Exclusive Collection, ideali per una fuga romantica, circondati da spiagge private di due chilometri con acqua cristallina dove provare una miriade di sport acquatici e ritrovare il proprio benessere.

Altra destinazione di punta della programmazione Club Med sono le Seychelles, con il Club Med Exclusive Collection, sull’isola privata di Sainte Anne, nel parco marino nazionale, offre un mix di natura incontaminata e spiagge bianche, ideale sia per le famiglie che per le coppie e sistemazioni in camere deluxe o suite con piscina privata.

Ci sono poi le Antille Francesi, raggiungibili anche senza passaporto, con le offerte di La Caravelle e Les Boucaniers. E a completare la programmazione del mare d’inverno, Columbus Isle, un’oasi di tranquillità nelle Bahamas, famosa perle attività di snorkeling e diving. E la struttura Turkoise situata a Turks & Caicos nella Grace Bay di Providenciales e classificata su una delle spiagge più belle del mondo; si tratta di Resort adult only.

Mentre tra le destinazioni di montagna vengono proposte il Club Med Pragelato Sestriere (Alpi italiane) con accesso diretto al comprensorio sciistico della Vialattea, composto da chalet tipici; Sierre Chevalier (Alpi francesi), aperto a fine 2023, rinomato per le sue piste adatte a ogni livello e per il suo autentico spirito alpino.. E ancora il Grand Massif Samoens Morillon (Alpi francesi) è l’opzione ideale per le famiglie grazie alla sua accessibilità e ai servizi dedicati. E infine Tignes (Alpi francesi), col suo comprensorio vastissimo e ed impianti accessibili anche in estate.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Club Med