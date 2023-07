Condor Airlines reinventa il leisure con gli A330neo e la Business class

Rivoluzione a bordo degli Airbus A330neo che arrivano in flotta per Condor Airlines: sei esemplari che operano sul lungo raggio e verranno introdotti in rapida sequenza nei prossimi mesi.

L’obiettivo di Condor è dare una nuova anima ai servizi di compagnia aerea leisure puntando su di un innovativo standard qualitativo all’insegna di comodità, design e ampia scelta di intrattenimento a bordo, connessione per le cuffie bluetooth e wifi internet ad alta velocità che sarà disponibile in tutte le classi di servizio.

Le nuove cabine Condor, inoltre, prevedono varie novità. In Business è ora disponibile un coprimaterasso che offre un comfort maggiore. “Si tratta di un sistema a sette strati che è stato sviluppato appositamente per i sedili che può essere trasformato in un letto lungo 199 centimetri e a 180 gradi con il semplice tocco di un pulsante.

Vengono inoltre offerti un comodo cuscino e una coperta di alta qualità lunga due metri e larga 1,30 metri, oltre a un paio di calzini, una maschera per dormire, tappi per le orecchie e altri servizi”.

Ogni ospite ha accesso diretto al corridoio e gode di spazio extra per le gambe. Ampie aree di stoccaggio e un tavolo da cocktail completano la nuova esperienza di cabina. In Premium Economy, inoltre, ci sono 15 cm in più di spazio tra un sedile e l’altro rispetto alla classe Economy. Infine, il sistema di intrattenimento in tutte le classi garantisce un’ampia scelta di serie, film, podcast, giochi e molto altro.

Gli Airbus A330neo verranno impiegati da Condor Airlines per i collegamenti su Mauritius, Maldive, Cancún, New York, Los Angeles, Seattle, Portland, Vancouver, Toronto, Las Vegas e San Francisco.