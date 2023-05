Conto alla rovescia per Explora Journeys

La naming ceremony porterà a bordo gli agenti di viaggi pionieri nelle vendite del nuovo brand, per l’itinerario inaugurale da Civitavecchia a Southampton.

Il concept del brand «passa da un luxury via mare classico, definito da timing precisi, servizio e cibo per un pubblico agée, a un nuovo sentiment che diventa lifestyle vibrante, nel segno degli upgrade fatti dall’hôtellerie – aggiunge Cornalba – Il cliente altospendente è cambiato, è più giovane e ama il design più che l’antichità. Ha un diverso approccio. L’età media a bordo è circa 50 anni, tendenzialmente più bassa rispetto ai competitor delle crociere di lusso. Explora Journeys propone viaggi multigenerazionali e traccia il futuro».

BOOKING. Con l’avvicinarsi dei viaggi inaugurali, le prenotazioni mondiali per il nuovo brand sono in crescita e anche il mercato italiano risponde in maniera positiva a un prodotto inedito e a una nave – Explora I – che per i primi mesi non navigherà nel Mediterraneo (debutta infatti con viaggi in mare in Nord Europa). Vendite in target e offerta che punta molto alle famiglie, con un programma di viaggio che risponde alle esigenze di diverse generazioni, a partire dai 6 mesi di età.