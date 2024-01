Convention Bureau Roma e Lazio, entrano 10 nuovi soci

Consolidamento e crescita per il Convention Bureau Roma e Lazio (Cbrel) che, durante l’assemblea dei soci, ha annunciato il piano di sviluppo triennale e l’ingresso di 10 nuovi associati: Borgo della Mistica, citizenM Rome Isola Tiberina, Love It Dmc, Midas Palace Hotel, Palazzo Brancaccio, Prisma Eventi, Rose Garden Palace Roma by Omnia Hotels, Six Senses Rome, Sofitel Rome Villa Borghese e The Production Group.

Momento clou dell’assemblea è stata la presentazione del progetto “Core Roma Experience” – realizzato in collaborazione con Nebe e lanciato in anteprima all’Iltm di Cannes lo scorso dicembre – la manifestazione dedicata esclusivamente alle eccellenze dell’alta ospitalità del territorio. Prima edizione in programma nella Capitale dal 27 al 30 novembre 2024.

Grazie a “Core Roma Experience”, Roma e Lazio diventeranno il cuore pulsante del luxury travel, richiamando una selezione dei migliori top buyer e media internazionali di settore. Accanto all’iter programmatico portato avanti con Enit, Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma e l’Agenzia Ice, si rafforzano le partnership in essere con i grandi player del turismo regionale – solo per citarne alcuni, Aeroporti di Roma, Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, Ita Airways e Roma Convention Center “La Nuvola” – e si strutturano nuove sinergie per la realizzazione di roadshow, sales blitz, fam trip, pre e post tour per facilitare il networking e l’incontro tra domanda e offerta.

«L’ingresso di 10 nuovi associati nella compagine del Convention Bureau Roma e Lazio – ha poi commentato Onorio Rebecchini, presidente del Convention Bureau Roma e Lazio – è una testimonianza tangibile della rilevanza e dell’appeal che il nostro organismo ha guadagnato nel settore della meeting industry. Siamo fermamente convinti che l’ampia trasversalità della nostra membership, unita all’elevata competenza dei nostri operatori, ci permetterà di migliorare considerevolmente la qualità delle iniziative promozionali e di sviluppare una strategia più completa e mirata capace di valorizzare con successo l’unicità della destinazione in Italia e all’estero».

La strategia e il piano delle iniziative di promozione per il 2024 del Cbrel non si limita solamente al contesto congressuale attraverso la partecipazione alle più importanti fiere e workshop di settore della meeting industry – tra cui Imex Francoforte, Imex America Las Vegas e Ibtm World Barcellona – bensì intende espandere la sua influenza in nuovi segmenti di mercato legati al turismo d’affari.

Grande attenzione del Cbrel, infine, alla promozione della destinazione, in termini di accoglienza, ospitalità e gestione dei flussi, anche nel contesto del Giubileo del 2025 con la firma di un significativo protocollo di intesa con il Vicariato di Roma – Opera Romana Pellegrinaggi per la realizzazione di attività congiunte finalizzate alla promozione turistica, religiosa e culturale di Roma e Lazio nell’ambito della meeting industry e del wedding.