Convention Nuovevacanze a Disneyland Paris, focus sulla digitalizzazione

La Convention di Nuovevacanze Travel group del 24-25 gennaio a Disneyland Paris è improntata al principio dell’aggregazione e quasi interamente dedicato alla sfida della digitalizzazione per rilanciare la grande “famiglia” delle agenzie di viaggi. Come l’ha definita lo stesso ceo di Nv, Corrado Lupo: «Nuovevacanze è definita dagli agenti stessi come una grande famiglia e tutti coloro che ne fanno parte condividono un progetto comune. I nostri agenti non si sentono un numero, ma centralità del business ed è per questo che cercheremo di rendere magici tutti i momenti di questo importante evento. Perché sono le persone, per noi, al centro. Da anni promuoviamo il concetto di digitalizzazione e modernizzazione della distribuzione, continuando a investire sulla tecnologia».

«Il 2023 – ha proseguito Lupo – si prospetta un anno decisamente interessante, ricco di numerose opportunità di prodotto trainate da segnali di forte ripresa. È proprio questo che ha portato Nuovevacanze a convergere numerose energie sull’ evento. I pillar principali sono: pianificazione e condivisione di ciò che sarà la distribuzione organizzata nei prossimi 5 anni. Molteplici le sorprese e i contenuti divertendoci in una delle destinazioni più belle d’Europa».

Uno dei momenti centrali della convention, il contest “Magic Moment”, serve a creare i migliori contenuti real time e condividerli sui social. Una sfida digitale arricchita dalla presenza di alcuni dei più abili content creator italiani. Infine, cinque le agenzie di viaggi che hanno ricevuto il riconoscimento per i risultati ottenuti nel 2022 durante la celebrazione degli “Awards Nuovevacanze 2023”. Tra i main sponsor dell’evento Disneyland Paris, Msc Crociere, Spencer & Carter. I partners Sand, Albatravel, Civitatis, Dolphin, Going e Travel Experience T.O.