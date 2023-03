Convention Travelbuy: perché la formula Vassalluzzo funziona

Con lo slogan Enjoy your business si è tenuta a Roma la 22ª convention del network Travelbuy che ha visto una partecipazione degli affiliati all’insegna dell’ottimismo e di piena fiducia nelle perfomance commerciali che potrà riservare la stagione 2023.

L’evento, che ha registrato la presenza di ben 20 partner della filiera del calibro di Ita Airways, Emirates, Msc, Veratour, Bluserena, Ota Viaggi, Lindbergh, Trenitalia, Travel Assistance, Europ Assistance e alleati istituzionali come l’Ente del turismo spagnolo e Fiavet Lazio, è stato un successo in numeri e contenuti oltre ogni aspettativa, come ha evidenziato Alfredo Vassalluzzo, direttore tecnico del network: «Alla convention hanno partecipato circa 180 agenti di viaggi, in rappresentanza di quasi 110 punti vendita distribuiti da nord a centro-sud Italia. E gli incontri one-to-one si sono susseguiti anche oltre l’orario previsto, a riprova di un reciproco interesse a finalizzare rapporti proficui per la stagione avviata sotto i migliori auspici».

«Secondo me – ha proseguito Vassalluzzo – il segreto del consenso che Travelbuy ha conquistato nei suoi 16 anni di attività sta proprio nel fattore umano delle relazioni operative che abbiamo allacciato. Nel nostro network, di cui fan parte prevalentemente adv affiliate e in minima parte indipendenti, ciò che funziona è infatti la relazione umana in ogni aspetto dell’attività giornaliera. Il nostro staff, composto da 13 persone, ripartite equamente in booking, biglietteria e amministrazione, assiste ogni punto vendita nei minimi dettagli operativi. Ed è la garanzia che si è rivelata vincente, soprattutto con i nuovi affiliati, quasi tutti molto giovani».

Altro aspetto che ha contribuito al successo di Travelbuy è l’aver mantenuto sempre le stesse condizioni contrattuali, come sottolinea Vassalluzzo: «Come 16 anni fa, nel nostro network c’è una formula contrattuale che prevede zero penali in caso di uscita, zero royalty sul fatturato e una durata dell’affiliazione di 18 mesi con una recessione libera che può avvenire anche dopo qualche mese. Questa è la chiave del consenso che abbiamo raccolto in questi anni. Siamo partiti con 20 adv affiliate, poi siamo arrivati a 50 adv e ora superiamo le 100 agenzie, ma credo che il nostro assetto debba rimanere quello di un network di piccola-media dimensione, con un asset rivolto soprattutto sulle persone».

E ora, dopo aver registrato nell’ultimo anno pre Covid un fatturato di 15 milioni di euro, Travelbuy si appresta a segnare una stagione record, soprattutto alla luce di questo avvio d’anno, come osserva lo stesso Vassalluzzo: «Nei primi tre mesi dell’anno abbiamo avuto la certezza che sarà un 2023 da primato, con vendite a tutto campo. Dal punto di vista dei prodotti di punta, che già da questi primi mesi fanno segnare performance da record, ai primi posti ci sono le crociere, poi la destinazione Grecia, super richiesta, e tanta Italia. Di certo, c’è anche il consolidamento e il potenziamento dei risultati commerciali: dopo le 28mila pratiche chiuse nella scorsa stagione, con un movimento di oltre 80mila clienti, abbiamo la quasi certezza di implementare questi numeri già d’un certo valore».

A rendere ancora più positiva la prospettiva 2023 c’è il ricambio generazionale in atto, sia tra le adv affiliate, che tra i clienti acquisiti: buona parte delle agenzie Travelbuy, infatti, sono gestite da under 50 e tra la clientela sta aumentando la quota-mercato di viaggiatori di nuova generazione. Un futuro rincuorante, come chiosa Vassalluzzo: «Posso dire che non solo c’è un ritorno in agenzia di viaggi, ma c’è un forte aumento di giovani clienti per il turismo organizzato, perché paradossalmente, nonostante questa sia l’era di internet e delle app, sono proprio i giovani viaggiatori ad aver necessità di assistenza, di essere seguiti nei loro viaggi».

Vento in poppa, dunque, per Travelbuy che ha chiuso la sua convention con gli Awards assegnati ai punti vendita affiliati più performanti: nell’area nord Italia il premio è andato all’agenzi Travelbuy di Imola, al centro Italia a quella di Roseto degli Abruzzi, al sud Italia all’adv Travelbuy di Sant’Antimo (Napoli) e nelle isole alla Travelbuy di Catania, agenzia che ha vinto anche il primo premio assoluto con il migliore fatturato 2022.