Costa Crociere adotta il servizio wifi Starlink di SpaceX

Costa Crociere ha introdotto sull’ammiraglia Costa Toscana il servizio di connettività wifi fornita attraverso Starlink di SpaceX, leader nella tecnologia satellitare in orbita terrestre bassa.

Il servizio è già in funzione e, dopo Toscana, sarà gradualmente esteso al resto della flotta Costa, a partire dalla gemella Costa Smeralda. Il completamento dell’installazione su tutte le navi è previsto entro dicembre 2023.

«Costa continua a impegnarsi per adottare soluzioni innovative che migliorino i servizi di bordo e superino le aspettative degli ospiti e dell’equipaggio. Grazie alle rivoluzionarie capacità dei satelliti in orbita bassa di Starlink, le nostre navi avranno accesso a una connettività internet affidabile e ad alta velocità come mai prima d’ora – ha dichiarato Giuseppe Carino, vice president guest experience & onboard revenues di Costa Crociere – Il nostro obiettivo è trasformare il modo in cui le nostre navi operano, offrendo un’esperienza sempre migliore ai nostri ospiti e all’equipaggio, attraverso una combinazione di diverse tecnologie, servizi e connessioni broadband».

Starlink garantirà una connessione internet veloce e una copertura globale, consentendo agli ospiti di rimanere connessi anche nelle aree più remote e di navigare sul web. Il nuovo servizio migliorerà anche la comunicazione tra navi e uffici di terra, ottimizzando vari aspetti delle operazioni a bordo e garantendo un’esperienza di crociera più agevole ed efficiente. Anche l’uso privato di Internet da parte dei membri dell’equipaggio sarà migliorato, offrendo loro una connessione affidabile e veloce per restare in contatto con i propri cari a casa o per accedere ai social media.

Su Costa Toscana e presto anche sulle altre navi, gli ospiti avranno la possibilità di acquistare pacchetti come “Pay per Minute”, “Whatsapp”, “Social” e “Full” che includono la connessione con Starlink. Gli ospiti che hanno già prenotato la loro crociera con Costa possono prenotare in anticipo i servizi desiderati, come pacchetti internet.