Costa Crociere assume: recruiting online il 1° marzo

Costa Crociere prosegue nella campagna di nuove assunzioni a bordo delle sue navi. la compagnia organizza, in collaborazione con LavoroTurismo, una giornata di recruiting day il 1° marzo 2023 in modalità online.

Focus su sette figure professionali di bordo: animatori, fotografi, receptionist, commis di cucina, sommelier, restaurant manager e tecnici dell’intrattenimento (tecnici luci, tecnici del suono, programmatori tv).

L’iscrizione va effettuata sul sito https://inrecruiting.intervieweb.it/costacrocierespa/it/career .

Una volta selezionata la figura professionale di interesse, è possibile allegare il proprio curriculum vitae e inviare la propria candidatura. I cv selezionati prenderanno parte alla giornata di recruiting.

Per le varie figure professionali, sono necessari il diploma di scuola secondaria superiore, una buona conoscenza della lingua italiana e inglese, disponibilità a lavorare in team, esperienza pregressa in ruoli analoghi a terra, o meglio ancora se maturata a bordo di navi da crociera.