Costa Crociere, Fantoni: «La nostra estate all inclusive»

Prima le crociere speciali per il 75°compleanno, poi, ad aprile, una nuova iniziativa per il trade e i futuri ospiti delle navi, che prova a trovare una soluzione al nodo prezzi.

Con la Promo All Inclusive, Costa Crociere dà il suo benvenuto all’estate e a un 2023 a pieno regime per navi in flotta e prenotazioni.

La campagna promozionale invita a vivere una vacanza senza pensieri e limiti: chi prenota entro il 31 maggio 2023 e sceglie la tariffa All Inclusive avrà, inclusi nel prezzo, le quote di servizio, le tasse portuali, il volo dove previsto e il meglio dell’offerta beverage illimitata per tutta la durata del viaggio. Si potrà scegliere tra i numerosi itinerari disponibili che vanno alla scoperta del Mediterraneo occidentale, orientale e del Nord Europa.

«Abbiamo lanciato la campagna All Inclusive rispondendo a una sollecitazione a fronte di ricerche fatte sul consumatore – spiega il direttore commerciale di Costa Crociere Riccardo Fantoni – Torniamo a lavorare sul tutto incluso, che lega due temi: contenuto e senso di opportunità. È importante per i repeater che trovano valore in questa soluzione, e riceviamo anche buone risposte dai nuovi utenti che abbattono i costi nascosti, in un momento in cui le famiglie sono attente alle spese. C’è un tema inflazione che conosciamo tutti molto bene e una sensibilità forte al risparmio. È vero, i prezzi sono cresciuti rispetto al 2019, ma è salita la qualità».

Anche per Costa il 2023 è un anno a pieno regime, tra prenotazioni in crescita e un ritorno importante dell’advanced booking. «Le vendite degli ultimi tre mesi sono state consistenti. L’occupazione delle navi è in crescita e le vendite per i programmi della prossima estate stanno procedendo rapidamente, con un’elevata richiesta di cabine – aggiunge Fantoni – Uno scenario incoraggiante, se consideriamo anche che la nostra capacità nel Mediterraneo è aumentata rispetto al 2019 con l’ingresso in flotta di navi di ultima generazione come Costa Toscana e Smeralda. L’advanced booking, necessario per noi per poter erogare la massima qualità e fondamentale per le agenzie di viaggi per poter diluire nel tempo le prenotazioni e gestirle al meglio, sta portando risultati importanti, che hanno quasi eguagliato quelli del 2019».

Parlando di programmazione, Costa Crociere ha introdotto novità come gli itinerari di Costa Fortuna e le Costa Voyages, un nuovo modo di vivere le crociere lunghe.

Da aprile a ottobre Costa Fortuna programma tre rotte esclusive nel Mediterraneo, per viverlo da est a ovest. Le crocierehanno una durata di due settimane, formula per la prima volta disponibile in piena estate. Il primo itinerario scopre sette isole, con cinque soste in Grecia (Heraklion, Rodi, Mykonos, Santorini, Argostoli), 12 ore a Palma di Mallorca e la Sicilia. Nel secondo, il Mediterraneo incontra l’Atlantico, verso Madeira, Tenerife e Lanzarote. L’ultima rotta incontra storie antiche, cultura e bellezza mediorientale: le tappe saranno Istanbul, con una sosta lunga di due notti, Izmir, Atene e La Valletta.

Tra le novità di prodotto, le Costa Voyages: qui l’esperienza di viaggio verso destinazioni insolite incontra il meglio della gastronomia, star internazionali e intrattenimento di bordo innovativo. Gli ospiti potranno vivere questi itinerari più lunghi e insoliti a terra, nelle isole selvagge delle Canarie, in Turchia, in Egitto e a bordo, con la presenza di famosi chef e pasticceri; corsi di danza; concerti di musica internazionale e, infine, il ritorno delle feste di gala, delle cene con gli ufficiali e delle sfilate di moda.

«Tutto nasce dall’esperienza delle crociere C-Club dello scorso autunno: crociere lunghe che hanno avuto a bordo ospiti speciali per arricchire il palinsesto – dice il direttore commerciale – Vogliamo proporre quindi un prodotto diverso, che però mantenga forti capisaldi della nostra esperienza di vacanza. Le crociere lunghe ci danno l’opportunità di stimolare i nostri ospiti a entrare in contatto con destinazioni un po’ meno mainstream come Canarie, Marocco, Portogallo, Egitto, Israele, Turchia. Rinnoviamo le esperienze a terra e arricchiamo in parallelo le esperienze a bordo. Inoltre, torneranno le cene con gli ufficiali e le serate di gala per “vestire” la nave con l’eleganza che merita».

Per supportare «questo contesto di crescita, abbiamo i servizi del contratto C-Value, le incentivazioni Segui C e il programma loyalty per venditori C-Premia. Questo ci permette di creare il giusto valore e rendere ancora più solida la partnership con la distribuzione».

Un percorso iniziato con i roadshow di novembre scorso, con la presentazione del nuovo contratto «in cui risiedono tre anime: le incentivazioni per ciascuna vendita; i servizi come la piattaforma di gestione delle pagine social dove andiamo a supportare le agenzie di viaggi come social media manager; sessioni di confronto come Agorà ed eventi come Protagonisti del Mare che premiano le adv partner. Con le agenzie continuiamo a lavorare in parallelo su formazione e informazione».