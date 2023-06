Costa è tornata in Asia con crociere charter

Costa Crociere torna in Asia. Dopo due crociere tra Thailandia, Cambogia e Vietnam, la nave Costa Serena è partita dal porto di Busan, in Corea del Sud, alla volta di Nagasaki e Yatsushiro, in Giappone. Si tratta della prima crociera che prende il largo dalla Corea del Sud dopo la fine delle restrizioni sui viaggi in nave.

Da giugno a ottobre 2023 la nave effettuerà un programma di crociere “charter” in Asia, in collaborazione con i partner locali. In totale, le crociere saranno 35. Otto di queste, a giugno e ottobre 2023, saranno dedicate al mercato sudcoreano; le altre 27 sono previste nel periodo da luglio a ottobre 2023 e saranno rivolte al mercato di Taiwan.

«Con la partenza di Costa Serena da Busan celebriamo un evento storico per le crociere in Asia – ha dichiarato Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere – Siamo infatti la prima compagnia a riprendere le crociere dalla Corea del Sud, e presto anche da Taiwan, dopo la sosta dettata dalle restrizioni sui viaggi imposte dalla pandemia. È un momento molto importante per la ripresa dell’industria crocieristica in Asia. Se siamo riusciti a raggiungere questo significativo risultato è grazie alla nostra storica presenza in Asia e al rapporto consolidato con partner e istituzioni locali».

Gli itinerari, della durata da 4 a 7 giorni, visiteranno destinazioni dell’Asia orientale, in particolare del Giappone, come Otaru, Muroran, Hakodate, Aomori, Fukuoka, Sasebo, Nagasaki, Yatsushiro, Kagoshima, Naha, Ishigaki e Miyakojima. Sono previste partenze dai porti di Busan, Sokcho e Pohang in Corea del Sud, nonché da Keelung e Kaohsiung a Taiwan.