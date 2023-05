Costa e Trenitalia, tariffe scontate per raggiungere il porto d’imbarco

Nuova iniziativa per la mobilità sostenibile grazie all’accordo tra Costa Crociere e Trenitalia. Fino al 31 gennaio 2024, chi desidera partire per una vacanza con Costa Crociere potrà raggiungere uno dei porti di imbarco italiani in treno, usufruendo di un’offerta speciale per l’acquisto del biglietto sulle Frecce e gli Intercity di Trenitalia, con sconti dal 20% all’80% rispetto al prezzo base intero.

L’emissione del biglietto a tariffa scontata è prevista per tutte le partenze e gli arrivi nei seguenti porti di destinazione delle navi Costa: Trieste, Venezia Porto Marghera, Savona, Genova, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Salerno, Bari, Taranto, Catania, Messina e Palermo.

Gli ospiti potranno raggiungere in treno il porto di partenza o fare rientro a casa dopo la crociera, risparmiando sui costi e senza dover utilizzare la propria auto, con un beneficio anche per l’ambiente. La promozione è disponibile attraverso un codice sconto anche nelle agenzie di viaggi.

Le tipologie di treno su cui si può viaggiare con questa iniziativa sono le Frecce, Intercity e Intercity Notte, per viaggi in 1° e in 2° classe, nei livelli di servizio Business, Premium e Standard, nei servizi cuccette e vagoni letto.

L’offerta è valida per i viaggi in treno effettuati un giorno prima o il giorno stesso dell’inizio della crociera e il giorno stesso o il giorno dopo il termine della crociera, entro il 31 gennaio 2024. Il biglietto può essere acquistato fino alla mezzanotte del giorno precedente la partenza del treno. A bordo treno è necessario esibire, oltre al titolo di viaggio, anche il biglietto della crociera.