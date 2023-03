Costa lancia due crociere-evento per i soci C|Club

Due crociere speciali, dedicate ai soci del programma fedeltà C|Club. Costa Crociere presenta due vacanze-evento, con un programma di attività disegnate in esclusiva per membri del club.

Si tratta di due itinerari di 14 giorni a bordo di Costa Favolosa, a giugno alla scoperta della Norvegia, fino alle isole Lofoten, illuminate dal sole di mezzanotte; mentre a settembre tra i colori, profumi e sapori di Tunisia e Marocco. La prima partenza è prevista il 25 giugno, la seconda il 23 settembre 2023.

Il programma delle attività riservate ai soci C|Club comprende esperienze gastronomiche, nuove escursioni, show, feste a tema, sorprese, ospiti d’eccezione.

Nella prima delle due crociere, diretta in Norvegia, gli chef Bruno Barbieri e Ángel León, saranno a bordo della nave, protagonisti di show cooking e dimostrazioni, con piatti mai provati prima. León si concentrerà sulla cucina legata al mare; Barbieri su come proporre una cucina più sostenibile, evitando gli sprechi. Ogni sera ci saranno feste a bordo, con grandi show ed esibizioni di artisti di fama internazionale.

Tra le esperienze proposte ai soci, durante il primo itinerario in Norvegia: a Stavanger si potranno esplorare in motoscafo i fiordi più inaccessibili; si potranno scoprire le Lofoten in kayak la sera con il sole ancora alto; da Åndalsnes si potrà scegliere un tour in una malga per gustare i prodotti tipici della Norvegia; a Trondheim si potrà vivere un giorno da vichingo.

La seconda crociera, a settembre, partirà alla scoperta delle città del Mediterraneo occidentale, con due destinazioni come Marocco e Tunisia. Tra le tappe previste ci sono Tunisi, Tangeri e Casablanca, che – con una sosta di un giorno e mezzo – consentirà di raggiungere Marrakech. E poi ancora Cartagena, Malaga, Cadice, Barcellona, Marsiglia, Savona, Civitavecchia/Roma e Palermo, tra città d’arte, antiche rovine, spiagge, mercati coloratissimi, tradizioni, sapori speziati.