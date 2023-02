Costa, Protagonisti del Mare in diretta dalla nave del Festival

Con la presentazione della strategia di Costa Crociere per il prossimo futuro, ha preso il via a bordo di Costa Smeralda Protagonisti del Mare, la crociera-evento dedicata alla celebrazione dei migliori agenti di viaggi, ambasciatori dei valori e del marchio Costa.

Per il secondo anno consecutivo, nella settimana del Festival, la nave più grande e innovativa della flotta è ormeggiata di fronte a Sanremo, a poche centinaia di metri dal Teatro Ariston, di cui è il prolungamento ideale sul mare. Un vero e proprio palcoscenico galleggiante che ospita ogni sera collegamenti in diretta con le esibizioni di artisti del calibro di Salmo, Fedez, Takagi & Ketra e Guè, oltre a feste e un ricco programma di appuntamenti, tra degustazioni, anteprime, incontri, spettacoli, workshop, in cui Costa ha voluto riunire la presenza di partner con cui la compagnia collabora abitualmente.

«Il 2022 è andato meglio di quanto avevamo sperato – ha esordito davanti a una platea di circa 400 agenti Carlo Schiavon, country manager Italia di Costa Crociere – E il 2023 è partito alla grande, ben oltre i ritmi del 2019. Da questo andamento abbiamo due messaggi: nel bene e nel male ci stiamo abituando a convivere con i momenti difficili. Inoltre, in un periodo in cui l’economia non gira benissimo, ma le prenotazioni vanno bene, vuol dire che la vacanza è diventata un bene di primaria importanza, è entrata nel “paniere” delle famiglie per il buon rapporto qualità-prezzo».

Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere, è entrato quindi più nel dettaglio della strategia Costa Crociere per il prossimo futuro: «Con l’uscita dalla pandemia abbiamo iniziato un percorso verso il futuro e già abbiamo visto risultati importanti sia in termini di soddisfazione a bordo sia di vendite. Lavoriamo sul prodotto per migliorare l’esperienza e continuiamo a investire su nuove navi, come Costa Toscana, e sulla flotta esistente. Abbiamo ridotto il numero di navi, mantenendo una classe di navi più moderne e più grandi. Le destinazioni delle nostre crociere continuano a essere il Mediterrano, il Nord Europa, i Caraibi e gli Emirati, ma presto torneranno anche le crociere in Oriente».

Zanetti ha poi sottolineato l’impegno della compagnia sul fronte della sostenibilità, con iniziative avviate già «in tempi non sospetti» e l’obiettivo di anticipare i target del 2050, testando e adottando tecnologie e innovazioni, portando la sostenibilità «dentro il prodotto» anche con il coinvolgimento degli ospiti.

A 75 anni dalla fondazione, Costa Crociere continua a essere un brand iconico, ma soprattutto una compagnia fortemente radicata in Italia, con flotta interamente di bandiera italiana, che genera 3 miliardi di profitto interno lordo, 17.000 posti di lavoro e collaborazioni con 5.000 aziende italiane.

E tra i partner un ruolo fondamentale rivestono ovviamente le agenzie di viaggi, che fin dal 2015 Costa Crociere supporta con un modello di servizio tailor made focalizzato su tre aree, come ha rimarcato Roberto Alberti, svp & chief commercial officer: «Incentivazione con il sistema di loyalty C-Value che abbiamo lanciato a dicembre, che premia la vendita ed è dedicato a tutte le agenzie. Formazione attraverso roadshow e famtrip, perché siete i nostri ambasciatori e solo se vivete e conoscete il nostro prodotto potete essere in grado di raccontarlo al meglio. Supporto digitale, con un palinsesto ricco per ingaggiare i vostri clienti sui social network. Quindi un grande impegno per consolidare una partnership che ci consenta di raggiungere insieme quegli obiettivi sfidanti che abbiamo raccontato molto bene durante i roadshow».