Credit surcharge, sanzione Antitrust a tre imprese turistiche siciliane

Prosegue l’attività dell’Antitrust nell’ambito del credit surcharge: tra fine 2023 e 2024 sono stati chiusi 11 procedimenti e multate sei società per un totale di 112.500 euro, tra cui anche imprese siciliane che operano nel settore turistico.

Nel comunicato divulgato dall’Antitrust, infatti, si legge che l’Autorità ha deliberato una sanzione per complessivi 17.500 euro nei confronti delle imprese Take it slowly by un’altra Sicilia, Sicilying Srl e Ticketsms Srl perché hanno applicato sovrapprezzi – in modo del tutto illegittimo – relativi allo strumento di pagamento usato dai consumatori al termine del processo di acquisto di servizi del settore turistico e di biglietti per eventi.

L’Antitrust ha accertato che i tre operatori prevedevano – in aggiunta al prezzo inizialmente indicato durante il processo di acquisto – commissioni differenziate in base allo strumento di pagamento prescelto, in alcuni casi senza specificarne l’importo.