Croatia Airlines rinnova la flotta con 15 Airbus A220-300

Significativo rinnovamento di flotta per Croatia Airlines, che ha siglato un ordine fermo per sei aeromobili A220-300 e prevede inoltre di prendere in leasing nove ulteriori A220, portando il proprio impegno totale per questo tipo di aeromobile a 15 macchine. Gli A220 sostituiranno gli aeromobili della generazione precedente nella flotta del vettore, riducendo costi operativi, migliorando l’efficienza ambientale e la competitività, offrendo al contempo ai passeggeri alti livelli di comfort in tutta la flotta.

Airbus e Croatia Airlines hanno una partnership iniziata 25 anni fa, quando la compagnia aerea è diventata per la prima volta un operatore Airbus. Oggi il vettore croato opera una flotta Airbus composta da sette aeromobili a corridoio singolo della famiglia A320 (cinque A319 e due A320).

Con oltre 230 A220 consegnati a 16 vettori che operano in quattro continenti, l’A220 è l’aeromobile ideale per le rotte regionali e a lunga distanza e consentirà a Croatia Airlines di contribuire ulteriormente allo sviluppo del turismo nella regione, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per dimensionare al meglio le proprie operazioni.

Ad oggi, sono oltre 70 milioni i passeggeri che hanno utilizzato l’A220 e la flotta vola attualmente su più di 800 rotte verso 325 destinazioni in tutto il mondo.