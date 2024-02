Croazia, 1 milione di turisti italiani. Obiettivo high level

La Croazia (pad.4 – stand E46) porta in fiera i programmi promozionali per il 2024 che sono orientati a posizionare il Paese come destinazione turistica di alta qualità dopo i risultati del 2023, che, per quanto riguarda i turisti italiani hanno fatto registrare in totale 981.442 arrivi ovvero 5% di più e 4,2 milioni di pernottamenti, cioè’ 1% in più rispetto dell’anno scorso.

La strategia nuova promozionale tende a proporre a ogni singolo mercato i prodotti e servizi turistici che hanno suscitato maggior interesse.

L’obiettivo del turismo croato resta quello di proporre una gamma sempre più ampia di attività possibili e differenziate, praticabili non solo nei mesi estivi, ma anche in quelli invernali, così da decongestionare i flussi turistici.

«Nell’ultimo anno la Croazia ha ulteriormente consolidato la sua posizione come una delle destinazioni europee più ambite. Ciò è evidente non solo nei risultati del turismo, ma anche in altri indicatori, come le entrate turistiche, che si prevedono saranno anch’esse da record. Considerando l’attuale situazione dei mercati il 2024 sarà un anno impegnativo. Tuttavia, sarà anche un anno in cui, attraverso l’implementazione delle nostre attività e campagne promozionali, intendiamo mantenere la nostra competitività promuovendo la sostenibilità e la qualità», ha riferito Kristjan Stanicic, direttore generale dell’ente nazionale croato per il Turismo.

Durante l’anno si porrà l’accento sull’utilizzo di strumenti e canali di promozione che consentano un targeting quanto più segmentato possibile. Nella pre-stagione sono previsti un workshop a Roma e diversi incontri e presentazioni con gli agenti di viaggio.

In Bit sono presenti come coespositori, l’ente per il Turismo della regione del Quarnaro, Riviera Opatija, l’ ente per il Turismo della regione di Lika-Senj, l’ente per il Turismo della regione di Zadar, l’ente per il Turismo della regione Spalatino Dalmata e Amber Travel -Dmc.