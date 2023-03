Croazia, stop dal 26 marzo ai controlli in aeroporto

L’estate è ormai alle porte e anche quest’anno grazie a una ventata di novità, dal 16 al 18 marzo, la Croazia è presente alla Bmt (Pad.5 – Stand 5040/5041).

Nello spazio espositivo sono presenti gli enti turistici di Zadar, Šibenik-Knin, Spalatino Dalmata, Dubrovnik, la compagnia Jadrolinija e Amatori Tour Operator.

«Le due novità principali sono che dal 1° gennaio è possibile pagare in euro e la seconda che, essendo la destinazione parte dell’area Schengen, non ci sono più confini. I controlli aeroportuali saranno effettuati fino al 26 marzo – commenta Viviana Vukelić, direttrice per l’Italia dell’Ente nazionale croato per il turismo – Non mancano gli investimenti e le nuove aperture sul fronte alberghiero partendo dall’Istria fino a Dubrovnik, così come è ricco il calendario degli eventi 2023».