Crociere fluviali, Avalon cancella il supplemento singola per Ferragosto

È partita la stagione estiva di crociere fluviali di Avalon Waterways, con itinerari anche in lingua italiana. La compagnia, che in Europa naviga su Reno e Danubio, propone una promo pensata per i viaggiatori individuali: nessun supplemento singola sulla crociera “Danubio da Sogno”, in partenza il 15 agosto da Budapest. Un’iniziativa che arriva in un momento in cui tutto il comparto turistico soffre l’inflazione e i conseguenti aumenti dei prezzi che affliggono soprattutto la biglietteria aerea, e che intende “venire incontro al crescente numero di persone che viaggiano sole, target sempre più rilevante e assolutamente in linea con la proposta Avalon Waterways”.

«Siamo certi che il nostro prodotto si sposi bene con le attuali tendenze del mercato turistico nazionale – afferma Barbara Baldini, product manager Avalon Waterways Europe – È sempre più rilevante nelle scelte del pubblico l’idea di viaggiare in modo lento e sostenibile, prendendosi tutto il tempo per godersi il viaggio stesso, oltre che la destinazione. Inoltre, in un periodo che vede numerosi italiani alle prese con i tempi lunghissimi per l’emissione e i rinnovi dei passaporti, tempi che spesso sono un vero limite per programmare serenamente una partenza, le nostre crociere attraverso l’Europa, per le quali basta una semplice carta di identità, sono una soluzione di viaggio decisamente apprezzata».

Infine, per gli agenti di viaggi italiani, Avalon propone per la stessa crociera – quella del 15 agosto – una tariffa speciale per agente e accompagnatore, per permettere agli addetti ai lavori di testare in prima persona il prodotto.