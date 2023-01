Crociere luxury in cerca di pinguini: è l’effetto Sir David Attenborough

Come spiegare il boom delle prenotazioni di crociere di lusso per osservare i pinguini nel loro habitat naturale? Gli operatori cominciano a chiamarlo “effetto Sir David Attenborough“.

Il riferimento è ai programmi sulla fauna selvatica del divulgatore scientifico e naturalista britannico David Attenborough in onda sulla Bbc.

Secondo la compagnia di crociere luxury Panache Cruises, “la domanda di crociere nella regione antartica non è mai stata così alta, con molti clienti che affermano di sperare di avvistare i pinguini dopo aver visto i programmi di Sir David”.

Le crociere di esplorazione permettono agli amanti della natura di accedere ad aree remote della terra e godersele in suite di lusso a bordo di una piccola nave da crociera, che un impatto minimo su questi ambienti delicati.

Sono state classificate 18 specie di pinguini in diverse parti del mondo, ma almeno metà di questa “popolazione” si trova sulle coste dell’Antartide e sulle isole sub-antartiche.

E le crociere luxury expedition permettono ai viaggiatori di scoprire i paesaggi e la fauna selvatica del Continente Bianco, tendendo conto che alcuni tra i luoghi mozzafiato della terra dei ghiacci sono accessibili solo dal mare.

Panache Cruises ha individuato le sue sette migliori località di crociera in Antartide per l‘avvistamento di pinguini

«L’esperienza di vedere i pinguini negli zoo o nei parchi nazionali non può essere paragonata a vederli felicemente in natura – ha detto James Cole, fondatore e amministratore delegato di Panache Cruises – La popolarità dei programmi televisivi di David Attenborough ha portato i pinguini nei nostri salotti e ora migliaia di noi vogliono vederli nei loro habitat naturali. Imbarcarsi in una crociera di spedizione in Antartide è un ottimo modo per gli amanti della fauna selvatica di vedere la natura in tutto il suo splendore mentre ci si gode un tour organizzato senza problemi. Invece di partire per una vacanza al mare quest’anno, i viaggiatori in cerca di avventura potrebbero optare per un viaggio di lusso verso alcune tra le destinazioni più remote”.

Ed ecco la Top 7 per le crociere a “caccia” di pinguini:

La Penisola Antartica è tra le destinazioni più popolari e accessibili in Antartide. Regione più settentrionale del continente, ospita la più grande varietà di specie selvatiche e paesaggi mozzafiato. Una delle principali attrazioni è l’abbondanza di pinguini, in particolare il pinguino Gentoo, molto comune lì.

Antarctic Sound, o “Iceberg Alley”, è un canale fiancheggiato da iceberg e si trova all’estremità settentrionale della penisola. È un ottimo punto di osservazione per vedere i grandi pinguini Adelia e Imperatore. I turisti possono anche avvistare foche e ascoltare il suono delle balene.

Penguin Island è una delle isole Shetland Meridionali più piccole dell’Antartide. Isola lunga un miglio, è luogo di nidificazione e riproduzione dei pinguini Adelia e Chinstrap. Nel punto più alto dell’isola, i visitatori possono vedere il vulcano inattivo Deacon Peak. Per non disturbare la fauna selvatica, c’è un limite di 100 persone sulla costa.

Elephant Island prende il nome dai grandi elefanti marini che vi abitano. È un’isola remota che è anche la casa dei pinguini Gentoo e dei pinguini Chinstrap che nidificano.

Deception Island, nel mezzo delle Isole Shetland Meridionali, è una delle destinazioni turistiche più singolari. I turisti vi troveranno un’ex stazione baleniera e centinaia di migliaia di pinguini che ondeggiano. Al centro dell’isola c’è un enorme cratere formato da una gigantesca eruzione vulcanica. Il vulcano è ancora attivo: le spiagge di sabbia nera trattengono il vapore caldo sotto la superficie e i visitatori possono fare un caldo bagno vulcanico.

La Georgia del Sud è una destinazione popolare delle crociere in Antartide; i visitatori possono entrare in un’oasi faunistica. È nota come la “Porta dell’Antartide” e i turisti possono avvistare procellarie, foche, pinguini, balene e albatros. La Georgia del Sud ha la più alta concentrazione di vita marina del pianeta.

A Drake Passage i viaggiatori potranno scoprire una grande varietà di vita marina, inclusi delfini, megattere, orche e pinguini, navigando nelle acque notoriamente agitate del “Passaggio di Drake”.