Crociere-weekend, così Utopia of the Seas debutterà ai Caraibi

Debutterà a luglio 2024 Utopia of the Seas, nuova nave di Royal Caribbean International, e già propone fughe di 3 notti durante weekend e 4 notti nel corso la settimana. È la prima tra le navi della classe Oasis a offrire brevi soggiorni al suo debutto.

A partire da luglio 2024, salpando da Port Canaveral (Orlando), in Florida, Utopia proporrà oltre 40 opportunità per cenare e bere, tante piscine, la tappa all’isola privata alle Bahamas Perfect Day a CocoCay.

Tra le novità: il tiki bar caraibico, esperienza culinaria immersiva, il più grande e il più lungo scivolo a secco in mare, piscine in stile resort.

Le prenotazioni sono aperte a partire dal 23 giugno. I soci della Crown & Anchor Society potranni prenotare da giovedì 22 giugno.

«I vacanzieri cercano di rendere ogni momento importante festeggiando e ricaricandosi con gli amici e la famiglia, e Utopia of the Seas rende tutto questo possibile in più di un modo – ha dichiarato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International – Con la varietà di ristoranti, bar, piscine, intrattenimento ed emozioni che rendono rivoluzionarie le navi di classe Oasis e le esperienze da abbinare sulla nostra isola privata, Perfect Day at CocoCay, abbiamo riunito il meglio del meglio per creare per tutti il più grande weekend del mondo».

La nave offre oltre 20 tipologie di sistemazioni: formule per tre, quattro, cinque e più persone; o suite come la Royal Loft Suite e la Ultimate Family Suite, oltre a una nuova categoria: le Solarium Suite.

Per le giornate all’aperto, Utopia propone piscine in stile resort e con accesso alla spiaggia: tre piscine e tre bar Lime & Coconut, scivoli ad alta velocità di The Perfect Storm, Splashaway Bay per i più piccoli;

nuovo food truck a bordo piscina; bevande di El Loco Fresh e Cantina Fresca; Solarium con vasche idromassaggio, bar, lettini, viste panoramiche; Suite Sun Deck nell’esclusivo Suite Neighborhood.

E ancora, i vacanzieri potranno provare emozioni da record: dall’Ultimate Abyss con 79 metri di altezza e ora più lungo di 13 metri, dotato di nuovi rulli zoom booster e di finestre trasparenti, alla zip line alta 10 piani, al simulatore di surf FlowRider, al minigolf all’AquaDunes e all’Utopia Playscape per i più piccoli.

Più di 20 punti di ristoro, per ogni tipo di viaggiatore: dall’esperienza culinaria immersiva a Izumi e Izumi in the Park che serve sushi fresco e dolci di ispirazione giapponese; da Giovanni’s Italian Kitchen & Wine Bar che ora si sviluppa su due piani e terrazza esterna Gio’s Terrazza al Mason Jar Southern Restaurant & Bar, dove la musica country dal vivo accompagna le specialità del sud.

L’intrattenimento prevede più di 20 differenti bar e luoghi di intrattenimento, due casinò, locali con musica dal vivo e spettacoli legati all’intrattenimento. Ecco alcuni esempi: Pesky Parrot è il nuovo bar caraibico che serve cocktail a base di frutta, rum, tequila e gin, oltre a bevande ghiacciate e molto altro; i due casinò offrono più di 370 slot machine e circa 30 giochi da tavolo; la musica dal vivo si farà sentire in cinque locali che spaziano dallo Spotlight Karaoke al Boleros, hotspot latino, alla Music Hall, per scatenarsi in mare con le migliori cover band, al Bell & Barley, il pub inglese con chitarrista dal vivo, e al classico piano bar Schooner Bar; gli spettacoli originali della compagnia di crociera saranno al centro della scena, tra aria, ghiaccio, acqua e teatro: tra gli altri ci saranno i i tuffi dall’alto, lo slacklining e le acrobazie all’AquaTheater, le imprese di pattinaggio sul ghiaccio allo Studio B e le produzioni teatrali al Royal Theater.

Utopia of the Seas è anche la prima nave della classe Oasis alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl), il combustibile destinato all’utilizzo in mare più pulito finora disponibile. Sarà la seconda nave del brand a Gnl dopo Icon of the Seas.