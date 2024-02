Curio Collection (Hilton), le new entry Isla Brown Hotels di Creta e Atene

Nuovo accordo di franchising di Hilton per l’apertura di due resort a marchio Curio Collection by Hilton – il settore del brand specializzato in offerte di hotel locali abbinate a servizi elevati – con Brown Hotels, in Grecia, per due strutture: l’Isla Brown Chania Resort & Spa e l’Isla Brown Corinthia Resort & Spa.

Il primo hotel, situato lungo la riviera di Atene, a solo un’ora di auto dalla capitale, dispone di 166 camere, tutte dotate di balcone privato e di un rooftop di di 550 metri quadrati, che si affaccia sul Golfo Saronico; per gli ospiti, un ristorante-taverna in stile greco e uno a buffet, due piscine e accesso ad una spiaggia privata; per la parte sportiva e relax, un’ampia palestra, una spa, una sauna e un hammam. Inoltre, uno spazio multifunzionale per riunioni ed eventi dell’hotel può ospitare fino a 400 persone.

Il design dell’hotel si ispira all’antica mitologia greca, l’estetica pulita e contemporanea è caratterizzata da interni curvilinei che offrono un senso di pace. L’hotel ha vinto il premio “Gold” per l’architettura nella categoria “Hotels & Resorts” agli International Design Awards (Ida) 2022.

L‘Isla Brown Corinthia Resort & Spa, a Creta, situato a 15 km a nord-est della città di Chania, dispone di 148 camere, tutte dotate di balcone, o terrazza con una vista mare, o sui giardini lussureggianti, con l’aggiunta di 53 camere, prenotabili entro l’estate. Il design dell’hotel si ispira alla natura, con elementi in legno e fibra utilizzati in tutto il complesso circondato da una vegetazione rigogliosa, un’oasi all’interno di un paesaggio selvaggio come quello di Creta.

Per gli ospiti, tre piscine all’aperto, una palestra completamente attrezzata, una spa e un ponte sul mare con vista mozzafiato, un ristorante con cucina cretese à la carte, uno a buffet, bar e un food truck in riva al mare.

I due hotel beneficiano del programma di fidelizzazione Hilton honors, i soci possono accedere a premi e a sconti esclusivi.

«Hilton si concentra sulla continua crescita in Grecia, con l’intenzione di triplicare la propria presenza nei prossimi anni – ha dichiarato Alan Mantin, managing director, development, Southern Europe, Hilton – Siamo entusiasti di iniziare la nostra collaborazione con Brown Hotels, che gestirà e amministrerà gli hotel, per portare queste fantastiche proprietà nel nostro portfolio e dare il benvenuto agli ospiti nel corso dell’anno. Solo negli ultimi cinque anni abbiamo raddoppiato il numero di resort in Europa, Medio Oriente e Africa, arrivando a contare quasi 80 hotel».

Per Leon Avigad, fondatore e co-proprietario di Brown Hotels: «L’Isla Brown Chania Resort e l’Isla Brown Corinthia Resort and Spa offriranno un’esperienza impareggiabile agli ospiti già nella stagione estiva 2024 e, con l’introduzione di ulteriori camere in entrambe le proprietà, non vediamo l’ora di condividere questa esperienza con un numero maggior di turisti, grazie alla nostra partnership con Hilton e Curio Collection».