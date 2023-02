Cyprus Airways si espande: voli verso 19 destinazioni

A gennaio un numero di passeggeri 10 volte superiore allo stesso mese del 2022. Cyprus Airways ha annunciato il suo miglior risultato dal 2019: la compagnia di bandiera cipriota ha trasportato 27.356 persone rispetto alle 2.776 dell’anno precedente, 277 i voli operati, fattore di carico migliorato del 30%. Si tratta di numeri notevoli anche in confronto al 2019, ultimo anno pre pandemico: trasportato il 56% in più di passeggeri e operato il 69% in più di voli.

In estate Cyprus Airways avvierà le operazioni per Dubai, Milano, Zurigo, Praga, Basilea e Il Cairo con un programma settimanale multiplo. A seconda della domanda, città come Milano e Parigi dovrebbero essere servite con servizi settimanali aggiuntivi. Per tutta l’estate la compagnia aerea continuerà a operare su Roma e Parigi e prevede di estendere ulteriormente queste destinazioni nell’inverno 23/24 insieme a voli bisettimanali per Santorini, Skiathos e Preveza. Creta e Rodi saranno collegate con tre voli settimanali e Salonicco due volte a settimana. Ogni giorno i servizi per Beirut, mentre quelli per Tel Aviv aumenteranno fino a un massimo di 10 voli a settimana. I servizi per Yerevan dovrebbero aumentare fino a un massimo di quattro voli settimanali, mentre Atene sarà servita con un massimo di tre voli giornalieri.

«Abbiamo iniziato il 2023 ottenendo buoni risultati in un periodo per noi tradizionalmente tranquillo. Questo è di buon auspicio per il prossimo anno, durante il quale continueremo ad espandere le nostre operazioni per servire 19 destinazioni e supportare i nostri piani di crescita», ha sottolineato Natalya Milovava, chief financial officer di Cyprus Airways.

«Nelle ultime settimane abbiamo annunciato il rafforzamento della nostra rete con l’aggiunta di importanti gateway interbandiera come Dubai, Parigi e Roma. Vogliamo continuare a sviluppare la nostra rete con più destinazioni point-to-point, per supportare il nostro traffico Vfr e business, aumentando la connettività tutto l’anno da e per Cipro», ha aggiunto l’ad Paul Sies.