Da luglio Air France volerà in Cina tutti i giorni

Passione, lealtà e tanta voglia di tornare a crescere insieme alle agenzie di viaggi: son le tre declinazioni di OTA VIAGGI Tour Operator per il 2023 con uno scaffale di vendita pronto e concentrato su Sardegna, Sicilia e Puglia, per un totale di 74 strutture ricettive, 40 delle quali in esclusiva o con un importante investimento in termini di quota-camere tra il 50 e il 60% delle loro capacità