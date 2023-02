Da New York al Far East: il 2023 esperenziale di Going

Going, il t.o. di casa Msc, lancia la sua programmazione 2023. Fermi restando i punti di riferimento di sempre – America settentrionale e Caraibi, Estremo Oriente, Medio Oriente, Africa, Emirati Arabi e Oceano Indiano – l’operatore punta quest’anno sui principali trend del travel: esperienze culturali, sostenibilità e well being.

I principi di inclusione culturale e responsabilità verso l’ambiente fungono da comune denominatore in tutta l’offerta, dai tour esperienziali alle strutture ricettive, fino alle crociere di lusso. Sempre più forte, infatti, la ricerca di itinerari esclusivi e poco esplorati dal turismo organizzato.

Di fatto, l’operatore – come spiega una nota aziendale – ha introdotto “esperienze che suggeriscono ai viaggiatori di entrare nelle tradizioni, farle proprie con passione e attenzione. Grazie alla collaborazione con fornitori profondamente radicati nei loro territori, e talvolta proprietari stessi di lodge e riserve protette, è stato possibile individuare diverse proposte”.

«Rispettando il pay off “Guardare il mondo con occhi nuovi”, abbiamo voluto puntare al cuore delle destinazioni in tutte le linee di prodotto, compresa Going4Cruise che propone itinerari pre e post crociera pensati come viaggi nella loro completezza – commenta Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going – Invece, per Going Resort stiamo preparando le location della stagione estiva e parallelamente la Winter 23/24. Le novità saranno lanciate con una conferenza stampa la prima settimana di marzo».

Più in dettaglio, Going4Cruise offre ai crocieristi, in esclusiva, sistemazioni alberghiere, visite e trasferimenti in 10 porti di attracco delle navi Msc, con l’obiettivo di cominciare l’esperienza della crociera e della destinazione ancora prima di salire a bordo. Mediterraneo, Egitto, Emirati Arabi e Stati Uniti, con le operazioni da New York soprattutto, sono le mete in catalogo.