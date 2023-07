Da Portofino alla Tanzania, Luxe for sale e Volver firmano due cataloghi super lusso

Nuova iniziativa per Lux for sale -Travel & Events di Claudio Citzia con la socia Giada Marabotto e il suo Volver Tour Operator: sono stati lanciati due cataloghi dedicati ai viaggiatori più raffinati che mettono al centro Liguria ed estero; le cifre sborsate per questi viaggi sono da capogiro.

Il catalogo dedicato ai viaggi all’estero è un condensato di proposte esclusive che spaziano dal giro del mondo a weekend luxury in Europa. Dal booking di Volver e Luxforsale si segnalano, fra i tanti viaggiatori high level, una famiglia in partenza a fine luglio per Giappone, con concierge a disposizione per tutto il viaggio e attività esperienziali come la cerimonia del tè e il pernottamento in ryokan nella foresteria di un monastero, e un’altra che a inizio agosto volerà in Tanzania per un glamping di lusso vista savana: vacanza da 30mila euro a settimana.

Il secondo catalogo, dedicato alla Liguria con il marchio Luxury Italian Riviera, di proprietà di Volver, offre esperienze di altissimo livello tra le incantevoli località di Portofino, il Tigullio e le Cinque Terre, rivolte a una clientela internazionale.

Il 5 giugno sono stati noleggiati quattro yacht Riva da Jaquemus per l’inaugurazione della nuova boutique a Portofino, che hanno visto la presenza di numerosi importanti influencer, tra cui Valentina Ferragni. Da segnalare anche l’arrivo nel Tigullio, previsto per ottobre, di gruppi di viaggiatori dalla Norvegia, con prenotazioni di attività esperienziali esclusive per un valore di oltre 40ma euro fra cui foodie tour e pesto show a Rapallo. Il 13 luglio c’è invece l’arrivo di una famiglia di mormoni Usa che hanno prenotato escursioni private alle Cinque Terre, ristoranti sul mare e visite esperienziali ai vigneti di Crovara.

«Questa partnership è motivo di grande orgoglio per entrambe le società che rappresento – afferma Giada Marabotto – Volver è un tour operator che si è affermato nel tempo e sempe più rivolto ad una clientela luxury, mentre LuxForSale rappresenta un’eccellente opportunità di crescita. Insieme siamo determinati a creare un valore aggiunto per i nostri clienti e a fornire esperienze di viaggio straordinarie».