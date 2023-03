Dal borgo tra i trulli al glamping: cresce la Puglia di Ho Collection

Hotel business, un palazzo storico, un indirizzo balneare, e ora in arrivo anche la campagna e il camping in versione glamour: ha tante anime la Puglia dell’ospitalità firmata Ho Collection, impresa di famiglia nata nel 1974 con la prima struttura, Riva del Sole, e oggi guidata dal managing director Mattia De Gennaro con cinque proprietà nella regione e una a Roma, il Patria Palace Hotel, cinque stelle all’interno di un palazzo storico nel cuore barocco di Lecce; The Nicolaus Hotel, storico indirizzo a Bari con un’anima Mice; l’Hi Hotel Bari, pensato per viaggiatori smart e connessi; I Turchesi Club Village, destinazione per famiglie con 152 appartamenti, a Castellaneta Marina; il Mercure Roma West e l’Hotel Delfino Taranto.

La novità 2023 è una nuova acquisizione, Borgo Barzae nell’area dei trulli, tra i territori di Alberobello, Noci, Putignano e Castellana Grotte. «Questa acquisizione era in pipeline da lungo tempo e prevediamo l’apertura nel 2025. Trattandosi infatti di un immobile storico vincolato, considerato patrimonio culturale, dobbiamo prestare particolare attenzione per conservare la sua bellezza. Sarà una residenza che verrà utilizzata principalmente – ma non solo – dai gruppi corporate, amici o famiglie fino a 14 persone. L’idea è di sviluppare un concept luxury all’interno dei trulli che spesso – a causa delle dimensioni più ridotte rispetto alle masserie – sono meno diffusi come residenze luxury ma molto più autentiche».

I diversi modi di vivere il viaggio ispirano un concept di soggiorno che il gruppo ha cercato di creare adeguandolo di volta in volta al contesto e alla location. «Fa parte del know how anche la competenza sul territorio, cerchiamo di riprodurre questo rapporto anche nelle strutture, per offrire local experience esclusive, anche grazie a partnership con artisti e designer e a una proposta innovativa di food and beverage. Così il rooftop del Patria Palace di Lecce è diventato un punto di riferimento e stiamo puntando anche a Bari e a Taranto di creare qualcosa di interessante anche per i locali».

Il fatturato nel 2022 ha superato i 20 milioni, con una crescita della adr pari al 20% rispetto al 2019 e un’occupazione che in media è cresciuta del 10%. «Essendo proprietari degli immobili la nostra è una crescita graduale e organica, il che è complesso dal punto di vista finanziario ma crea solidità e attenzione sulle strutture, una prospettiva anche a lungo termine che ci permette di fare investimenti anche importanti. Per esempio, almeno il 4% delle revenue viene investito nel rinnovamento, in un processo che mira ad avere hotel completamente ristrutturati nei prossimi anni».

Anche il mercato Mice è in crescita. «A Bari insieme agli altri operatori alberghieri abbiamo creato un convention bureau perché se vogliamo attrarre grandi eventi dobbiamo vendere insieme».

Oltre a Borgo Barzae, è in fase di sviluppo un progetto dedicato al glamping, «il trend del futuro, abbiamo individuato un’area sul mare dove apriremo con 150 bungalow». E si guarda anche al lusso, «che deve essere il settore trainante per l’Italia, anche per non creare overtourism in aree come il Salento ormai affollato. Crediamo che anche il mercato resort nei prossimi anni avrà un upgrade, soprattutto da parte di chi ha proprietà immobiliari e vorrà posizionarsi verso alto anche perché ci sono aree, come la costa jonica su cui siamo presenti, in cui la stagionalità corta impone prezzi più alti».

Guardando al futuro De Gennaro non nasconde intenzioni di allargare gli orizzonti, di sviluppare piccole realtà di lusso in città come Torino, Bologna. «O Napoli, ci piacerebbe diventare la catena del sud Italia».

E chissà ci sarà anche il tempo e l’occasione per riprendere un desiderio accarezzato in epoca pre covid, quello di creare una fidelizzazione della clientela, «un network di una ventina di strutture selezionate che abbiano la nostra stessa idea di ospitalità».