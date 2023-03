Dal Giappone agli Usa: otto new entry per Relais & Chateaux

Sono otto i nuovi associati annunciati da Relais & Chateaux. Le nuove strutture e i nuovi ristoranti entrati in associazione sono in Europa (Francia, Spagna e Belgio), negli Stati Uniti (Arizona e Oregon) e in Giappone; eccoli descritti di seguito:

NOBORIOJI HOTEL NARA E RISTORANTE LE BOIS (GIAPPONE)

Ristrutturato nel 2022, il Noborioji Hotel Nara è situato nel cuore del quartiere storico di Nara, a pochi minuti a piedi dai monumenti tradizionali dell’antica capitale imperiale del Giappone. L’edificio contemporaneo in vetro e acciaio ospita camere e suite, tutte luminose ed eleganti. Alle sue spalle si staglia l’elegante sagoma del Kōfuku-ji, uno dei templi più antichi del Paese e punto di riferimento di questa città Patrimonio dell’Umanità.

MII AMO (STATI UNITI)

Mii amo si trova nel canyon di roccia rossa di Boynton, in Arizona, a due ore dal Grand Canyon. Non lontano dalla cittadina di Sedona, quest’oasi di pace è una delle migliori destinazioni termali e di benessere al mondo. Un luogo ideale dove riconnettersi con la natura e con se stessi. Rivestite di lino, legno e trapunte con i motivi dei nativi americani, le camere si aprono su un paesaggio punteggiato qua e là da cactus e fichi d’India. Tutte dispongono di caminetti all’interno e all’esterno, accanto ai quali ammirare il tramonto e il cielo stellato. Mii amo offre soggiorni all inclusive, con trattamenti su misura e meditazioni guidate.

GRAN HOTEL MAS D’EN BRUNO (SPAGNA)

Il Gran Hotel Mas d’en Bruno si trova nella regione del Priorat, l’area vinicola d’eccellenza ancora poco conosciuta della Catalogna. Con una cantina di altissimo livello, tre ristoranti, una spa e un’enorme piscina la dimora è l’ideale per vivere un’esperienza fuori dai sentieri battuti dell’enoturismo. La tenuta è incastonata tra le colline della regione di Tarragona, ai piedi di borghi pittoreschi come Siurana. Rifinite con legno biondo, pietra bianca e marmo rosso, le 24 suite faranno felici gli amanti del design di lusso.

HELGUERA PALACIO BOUTIQUE & ANTIQUE (SPAGNA)

La campagna cantabrica fa da cornice al Palacio La Helguera, un palazzo del XVII secolo trasformato in un hotel che accoglie solo ospiti adulti. Alcuni degli oggetti d’antiquariato esposti, accuratamente selezionati, sono in vendita. Ispirate a personaggi storici della nobiltà spagnola o inglese, le camere e le suite offrono tutte una vista senza eguali sulle valli Pasiegos, il tesoro bucolico della regione di Santander. Dall’area benessere, con il suo maestoso camino e la piscina parzialmente coperta, la vista si apre sul paesaggio circostante; qui si assapora la cucina creativa dello chef del Palacio La Helguera, Renzo Orbegoso Hinojosa, che privilegia i prodotti del territorio, freschi e di stagione.

PEPE VIEIRA RESTAURANT & HOTEL (SPAGNA)

Situato all’estremità occidentale dell’Europa, in riva all’oceano, il Pepe Vieira Restaurante & Hotel promette un’esperienza culinaria emozionante. Durante una cena interattiva gli ospiti potranno visitare le cucine del ristorante, premiato con due stelle e una stella verde nella Guida Michelin 2023. Lo chef Xosé T. Cannas invita a muoversi all’interno della sala, un’elegante sfera in vetro immersa nella natura.

ZILTE (BELGIO)

Il nono piano del Museo d’Arte Contemporanea di Anversa ospita capolavori molto particolari: è qui infatti che lo chef autodidatta Viki Geunes ha aperto il ristorante Zilte, 3 stelle Michelin 2022. Un’esperienza ricca di scoperte con una vista mozzafiato sul porto. Il profumo del mare è onnipresente a Zilte, che in olandese significa “sale”.

RISTORANTE LA MERISE (FRANCIA)

Ai margini del parco naturale dei Vosgi, nella pittoresca campagna alsaziana, La Merise unisce raffinatezza e semplicità, tecnica e gusto. Il ristorante, premiato con 2 stelle dalla Guida Michelin 2022, si rivolge agli amanti della buona tavola alla ricerca di una cucina sincera che permetta ai prodotti locali di esprimersi. Nel cuore della graziosa cittadina di Laubach, a trenta minuti da Strasburgo, Christelle e Cédric Deckert accolgono gli ospiti in un luogo che hanno sognato e progettato loro stessi, in cui l’amore per la natura e per il territorio si esprime ovunque.

TRIBUTARY HOTEL E RISTORANTE ŌKTA (STATI UNITI)

Il Tributary Hotel è la porta d’ingresso della Willamette Valley, considerata dagli enologi esperti la nuova Napa Valley. Shaun Kajiwara e Katie Jackson, che sono anche proprietari di un vigneto, si sono ispirati al territorio per creare questo boutique hotel in un edificio industriale centenario. Le sue otto suite, intime e luminose, sono una tappa irrinunciabile per chi desidera scoprire questo nuovo eldorado del vino.