Dal Kenya a Praga: i new opening di Marriott

Anche nel 2023 sono previste una serie di nuove aperture a firma Marriott Bonvoy, in alcune delle più belle destinazioni dell’Europa e nel Medio Oriente.

Nel primo trimestre del nuovo anno si parte con il Jw Marriott Masai Mara Lodge a Masai Mara, in Kenya, per il debutto nel segmento dei safari di lusso. Il lodge comprenderà 20 tende per gli ospiti, tra cui una tenda presidenziale e due tende familiari interconnesse, tutte dotate di terrazze private con vista sul fiume.

Sempre nei primi tre mesi del 2023, Marriott aprirà il Iaïla, Seychelles, a Tribute Portfolio Resort, in pieno Oceano Indiano. Situato proprio di fronte alla spiaggia, le 76 camere e le otto suite, complete di piscine, offrono una vista incredibile sull’oceano e sulle montagne circostanti. Il resort offrirà anche una spa, un barbiere, una palestra, una piscina e un miniclub.

Nel secondo trimestre dell’anno, invece, il Gruppo Usa inaugurerà il Munich Marriott Hotel City West in Germania (398 camere incluse 12 suite), e il W Prague in Repubblica Ceca (una ristrutturazione dell’ex Grand Europa Hotel, 161 camere e suite).

Nel terzo trimestre poi, toccherà al W Budapest in Ungheria: l’hotel si troverà nella via dello shopping più lussuosa della città, proprio di fronte allo State Opera House, riportando in vita la tradizione locale attraverso l’interpretazione del lusso da parte del brand. W Budapest disporrà di 151 eleganti camere e suite. Sempre a Budapest, Marriott aprirà l’Hotel Dorothea, Autograph Collection (229 camere). E ancora, il Moxy Tromsø in Norvegia (208 camere) e il Fairfield Copenhagen in Danimarca.