Dall’Antartide all’Atlantico: le crociere expedition 2024 di Swan Hellenic

Swan Hellenic lancia le crociere di spedizione culturale del 2024, a bordo delle navi Sh Vega e della gemella leggermente più grande Sh Diana, con la possibilità di scegliere da viaggi di otto giorni fino a spedizioni di 21 notti, accompagnati da guide esperte e da scienziati ed esploratori.

Le nuove navi boutique da spedizione di fascia alta della compagnia esploreranno quasi tutte le coste da un polo all’altro, con spedizioni che faranno scalo in località mai visitate.

Sh Vega esplorerà la Penisola Antartica da Ushuaia fino all’inizio di marzo 2024, quando farà rotta verso ovest per una crociera di semi circumnavigazione dell’Atlantico meridionale di 21 giorni, visitando l’isola di Gough, capitale degli uccelli marini dell’Atlantico meridionale, e Tristan de Cunha sulla rotta verso Città del Capo, in Sudafrica. Un’esperienza epica, seguita da viaggi di spedizione culturale lungo la costa occidentale dell’Africa e a Lisbona, in Portogallo, prima di costeggiare la costa atlantica fino a Honfleur, in Francia. I viaggi alla scoperta della Cornovaglia, dell’Irlanda, del Galles e della Scozia porteranno Sh Vega in Islanda, Norvegia e nell’Artico per la stagione estiva. Infine, a settembre, la nave attraverserà la Groenlandia fino ad Halifax, in Canada, per poi dirigersi verso sud e trascorrere ottobre e novembre nei Caraibi e in Brasile fino alla fine del mese.

Unità più grande dotata di tender e zodiac da spedizione, Sh Diana rimarrà in Antartide fino alla fine di febbraio 2024, quando farà rotta verso nord, verso i fiordi cileni e risalirà l’intera costa occidentale dell’America meridionale e centrale fino a La Paz, in Messico. Tornata a sud per attraversare il Canale di Panama e scoprire Cuba, risalirà la costa orientale degli Stati Uniti fino a Halifax, in Canada. Da qui, a fine maggio, attraverserà la Groenlandia per la stagione artica. Poi, il 20 luglio, lascerà Tromsø, in Norvegia, per navigare verso sud, verso i fiordi, la Scozia e l’Olanda. Scendendo lungo la costa atlantica, entrerà nel Mediterraneo per un’approfondita esplorazione della regione. All’inizio di ottobre, transiterà per il Canale di Suez e il Mar Rosso per esplorare le Seychelles, il Madagascar e il Sudafrica fino a fine novembre. Infine, lascerà Città del Capo per il viaggio di semi circumnavigazione verso la Penisola Antartica e Ushuaia, arrivando all’inizio di dicembre per l’inizio della prossima stagione antartica.

Quasi tutti i viaggi di spedizione culturale di Swan Hellenic seguono itinerari non ripetuti, che possono essere concatenati a piacere per creare viaggi di esplorazione personalizzati.

«Siamo davvero entusiasti dei fantastici itinerari che i nostri esperti hanno curato per il 2024, arricchiti da nuove emozionanti destinazioni, tra cui Cuba e le isole Bijagós – dice il ceo Andrea Zito – Ora offriamo una scelta impareggiabile di opportunità in tutto il mondo per vedere ciò che gli altri non vedono, con uno stile e una personalizzazione unici».