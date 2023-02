Dall’Atlantis di Dubai ai servizi per adv: le novità targate Easy Market

Un nuovo albergo extralusso, l’Atlantis Royal. Una destinazione super richiesta, Dubai. E una compagnia aerea che è diventata una marchio di garanzia. È in sintesi il cuore dell’evento Revolution experience organizzato con alcune agenzie di viaggi campane presso la Maison Toledo, a Pozzuoli, in provincia di Napoli. L’appuntamento, promosso da Easy Market, società di distribuzione di servizi turistici alle adv, in collaborazione con Atlantis (Gruppo Kerzner), Emirates e l’Ente del turismo di Dubai, ha acceso i riflettori sulle novità, le opportunità e i servizi dei partner intervenuti alla serata napoletana e regalato momenti di incontro e formazione alle agenzie.

In casa Kerzner, la sorpresa è il nuovo e imponente resort The Atlantis Royal, inaugurato solo poche settimane fa con uno sfarzoso party con Beyoncé come guest star. «Il nuovo edificio è alto il doppio dell’attuale Atlantis The Palm – spiega Francesca Bellasio, responsabile Italia della catena – ed è più improntato sulla raffinatezza, l’eleganza. La struttura conta 795 camere, di cui 45 suite con piscina privata, una spiaggia esclusiva di due chilometri, un parco acquatico con 50 scivoli, 17 ristoranti, di cui ben otto creati da celebrity chef. Proprio qui ha aperto il primo locale della catena Nobu che si affaccia direttamente sulla spiaggia». La città emiratina continua dunque ad arricchire il suo skyline e la sua offerta turistica.

«Di sicuro le attrazioni qui aumentano ogni giorno – aggiunge Marcella Re, account director di Dubai Tourism in Italia – Il più grande parco tematico coperto, l’Img Worlds of Adventure, aggiunge nuove esperienze negli spazi dedicati ai supereroi della Marvel, ma anche l’Acqua Adventure, il vasto parco acquatico con zipline, lagune piene di squali e giochi d’acqua per bambini ha aperto una area con leoni marini e delfini. Dubai vanta anche la piscina a sfioro più alta del mondo, l’Aura Skypool, a ben 210 metri di altezza posizionata su di un grattacielo dal pavimento trasparente. Inoltre, il quartiere che ha ospitato l’Expo è diventato un’area funzionale alla città, dove è possibile visitare ben dieci attrazioni che sono ancora aperte al pubblico. Marzo, infine, è il mese dedicato all’arte con mostre ed esposizioni in diversi luoghi della metropoli».

Novità anche per Emirates che, a breve, dovrebbe introdurre anche nei voli da Milano una “quarta” classe. «Oltre alle tradizionali Economy, Business e First verrà aggiunta la Premium Economy, una nuova classe intermedia con 59 posti dedicati – spiegano i rappresentanti della compagnia aerea, Simona Cappellacci, Enrico Caradonna e Vincenzo Mangione – Ripartirà anche il servizio aereo+treno per raggiungere dalle diverse città italiane, soprattutto del Sud Italia, l’aeroporto di Fiumicino, in collaborazione sia con Trenitalia che con Italo. Inoltre, per mostrare i vantaggi della nostra lounge, il 21 febbraio inviteremo le adv a provare i nostri servizi».

Nuove offerte anche per Easy Market. «Continua l’operazione cashback 1%, alla quale hanno aderito già la metà delle nostre adv – spiegano il direttore commerciale Dario Ricchiari e il responsabile per la Campania Massimiliano Scalella – Ricaricando il salvadanaio, è possibile ottenere una commissione extra appunto dell’1% sulla vendita sia dei voli di linea che low cost (incluse le tasse), ma anche sugli hotel, i car rental e gli altri servizi offerti dalla nostra piattaforma. Abbiamo, inoltre, deciso di lanciare un febbraio speciale per i nostri agenti. Creando il loro utente nominativo e usandolo per prenotare gli hotel, riceveranno a fine mese un buono Amazon pari all’1% del valore delle vendite effettuate, mentre per le adv non ancora registrate su Revolution, è in corso la campagna di on-boarding che offre un welcome voucher di 30 euro spendibile per prenotare qualsiasi hotel presente sulla nostra piattaforma senza alcun limite di tariffa».

Tra gli agenti intervenuti, Lucia Panariello di Karema Viaggi (Portici, Napoli) che conferma quanto «Dubai sia una destinazione molto ricercata. Fortunatamente il medio e lungo raggio è ripartito, anche se i clienti sono più esigenti e cercano esperienze innovative, possibilmente a contatto con i locali». Presente anche Gennaro Colantuono di Vivagando Viaggi (San Giorgio a Cremano, Napoli): «Dopo un lungo periodo di stop – chiosa – stiamo ripartendo con offerte ancora più esclusive. La voglia c’è, tocca a noi proporre i giusti itinerari». E ora, dunque, occhio all’estate.