Db-Öbb sfreccerà con i nuovi Railjet tra Italia, Austria e Germania

Alta tecnologia sui binari per Db-Öbb. Dal prossimo autunno si rinnova tutta la flotta di treni che operano sulla linea Italia-Austria-Germania, con l’arrivo dei modernissimi Railjet new generation. Già dall’8 aprile, però, due nuove vetture inizieranno a viaggiare, per una fase sperimentale, sulla linea del Brennero, con partenza da Monaco di Baviera e arrivo a Verona.

L’importante novità operativa ha, di fatto, risposto a bisogni e desideri di chi viaggia, secondo un’indagine condotta tra i viaggiatori, che avevano manifestato l’esigenza di maggiore privacy e più comfort sul treno.

«Ed è proprio da questo bisogno che nasce l’idea dei nuovi Railjet – conferma Marco Kampp, amministratore delegato di Db Bahn Italia – che, grazie alla loro tecnologia avanzata, garantiranno a chi viaggia sulle nostre carrozze comodità e agio all’insegna della modernità. Tutte caratteristiche poi che riflettono quella che, da sempre, è la nostra filosofia. Viaggiare con i Db-Öbb Railjet sarà così ancora di più sinonimo di comodità, semplicità e sostenibilità: si potrà partire da Bologna e Venezia via Verona per raggiungere Innsbruck o ancora più a nord Monaco su vetture super moderne».

La flotta viene realizzata a Vienna in uno dei più grandi siti produttivi di Siemens mobility al mondo. Il team di progettazione, composto da Öbb, Siemens e dal rinomato studio di design britannico PriestmanGoode, ha seguito un approccio innovativo nella progettazione dei treni. Saranno disponibili oltre 500 posti a sedere, distribuiti sia in carrozze aperte che in scompartimenti più piccoli, in modo da offrire una maggiore privacy a chi viaggia per lavoro e ai nuclei familiari.

Poiché non si tratta solo di “dove” ci si siede, ma soprattutto di “come” ci si siede, i nuovi Railjet sono tutti caratterizzati da posti molto confortevoli. Non ci sono “gusci” prefabbricati, ma ogni sedile è regolabile individualmente, dotato di poggiapiedi, mentre i sedili doppi possono essere trasformati, con pochi semplici passaggi, in una sorta di divano. Inoltre, alcuni sedili sono leggermente rialzati, in modo da avere sempre il bagaglio in vista: comodamente e saldamente stivato direttamente sotto il proprio sedile.

In ogni sedile, sia di prima che di seconda classe, sono presenti una presa di corrente e un’opzione di ricarica Usb. Nei sedili di fila è possibile ricaricare in modalità wireless. Infine, in prima classe, i sedili sono realizzati con pelle di alta qualità e circondati da vero legno. Ogni treno dispone di 430 posti in classe economica, 86 posti in prima classe e 16 posti in classe business. A bordo è disponibile la connessione wifi e giornali digitali.

Nella carrozza multifunzionale sono disponibili 3 posti per sedie a rotelle con comoda salita e discesa grazie agli ingressi a pianale ribassato, 6 portabiciclette accessibili tramite una rampa per biciclette e spazio per sci e snowboard. Ampia zona per le famiglie e più spazio per i passeggini. Per chi volesse viaggiare indisturbato in classe economica e prima classe ci sono zone silenziose separate. Infine, è aperto un ristorante di bordo con tavoli e sgabelli da bar e 3 nuove zone snack con distributori automatici di cibo sul treno..

«Il nuovo Railjet – ha aggiunto Sabine Stock, membro del consiglio direttivo di Öbb personenverkehr Ag – corrisponde agli standard tecnici più moderni e soddisfa le esigenze dei nostri passeggeri. Più privacy, ancora più comfort, mentre il ritorno dei nostri popolari scompartimenti garantisce un’esperienza di viaggio di prima classe».

La foto pubblicata nell’articolo è stata inviata dall’ufficio stampa di Db-Öbb.