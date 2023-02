Destinazione Perth, campagna congiunta Qatar Airways-Western Australia

Al via BIT - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO Si è inaugurata ufficialmente la 43sima edizione della manifestazione con il taglio del nastro a cui ha presenziato il ministro del Turismo Daniela Santanchè."Oggi siamo a Bit, che è un' eccellenza italiana, abbiamo anche 53 nazioni estere, oltre al turismo italiano, in un incrocio tra diversità di pensiero per capire quali saranno le nuove tendenze - ha commentato il ministro -. C'è voglia di andare in giro per il mondo e per il nostro Paese. Nel mondo c'è voglia di Italia, siamo la nazione più bella, dobbiamo dimostrare che siamo anche la più brava a saperci vendere".Santanchè ha posto l'accento anche sul Made in Italy. "Spesso ce ne dimentichiamo e non lo comunichiamo non capendo che è un elemento competitivo straordinario.I turisti che arriva in Italia sono disposti a spendere fino al venti per cento in più per acquistare prodotti e servizi italiani".E per l'anno in corso: "Siamo ancora sotto il 10 per cento rispetto al pre Covid. Sono sicura che il 2023 sarà l'anno della svolta".@ministeAl via Bit. Si è inaugurata ufficialmente la 43sima edizione della manifestazione con il taglio del nastro a cui ha presenziato il ministro del Turismo Daniela Santanchè."Oggi siamo a Bit, che è un' eccellenza italiana, abbiamo anche 53 nazioni estere, oltre al turismo italiano, in un incrocio tra diversità di pensiero per capire quali saranno le nuove tendenze - ha commentato il ministro -. C'è voglia di andare in giro per il mondo e per il nostro Paese. Nel mondo c'è voglia di Italia, siamo la nazione più bella, dobbiamo dimostrare che siamo anche la più brava a saperci vendere".Santanchè ha posto l'accento anche sul Made in Italy. "Spesso ce ne dimentichiamo e non lo comunichiamo non capendo che è un elemento competitivo straordinario.I turisti che arriva in Italia sono disposti a spendere fino al venti per cento in più per acquistare prodotti e servizi italiani".E per l'anno in corso: "Siamo ancora sotto il 10 per cento rispetto al pre Covid. Sono sicura che il 2023 sarà l'anno della svolta".