Dimensione Turismo punta sull’Indonesia per l’estate

Dimensione Turismo mette l’Indonesia nel “mirino” per l’estate 2023. Proposta una selezione di pacchetti e itinerari collegati a voli Singapore Airlines da Milano Malpensa, con un calendario di partenze garantite. Diverse le combinazioni di tour che includono Bali, Ubud, Sanur, Duo, Lavina, Candidasa, Gili Meno, Lombok, Yogyakarta e Singapore.

Tra gli itinerari c’è, Bali, “l’isola degli dei”, dove le tradizioni sono cristallizzate grazie al lavoro e all’organizzazione delle comunità locali, che allestiscono un calendario ricco di cerimonie e riti di grande richiamo.

Un focus particolare delle proposte presentate da Dimensione Turismo 2023 è dedicato all’isola di Gili Meno: grazie alle sue spiagge, la più piccola delle Gili sembra un’isola privata, che permette di andare alla scoperta della barriera corallina e di ammirare il vulcano Agung.

Da non perdere anche Lombok, piccolo paradiso a 50 minuti di volo oppure da 2 ore di traversata in barca veloce da Bali. L’isola offre vaste spiagge bianchissime e fondali coralline ricchi di pesci tropicali. Lovina e Candidasa per chi insegue mete meno frequentate. Borobudur e Prambaman sono invece patrimonio dell’Unesco. Karjmunjava è riservata agli amanti del turismo di lusso, in totale armonia con l’ambiente.

Oltre i tour strutturati, è possibile organizzare una soluzione light personalizzabile, accompagnata da pacchetti di escursioni, tra cui trekking, rafting, cooking class e da la scoperta dei vulcani, oltre ai massaggi tradizionali.