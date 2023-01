Disneyland Paris prolunga i festeggiamenti per il 30° anniversario

A Disneyland Paris i festeggiamenti non finiscono mai. Prolungati fino al 30 settembre 2023 quelli per il 30° anniversario del parco a tema, considerato il successo riscontrato, con un Gran Finale in programma.

Il 28 gennaio, intanto, debutterà la prima novità dell’anno all’interno del Parco Walt Disney Studios. Si tratta di “Avengers: Power of Night”, un nuovo spettacolo notturno di droni che eseguiranno una coreografia ispirata ai Supereroi Marvel.

Dal 12 aprile tornerà lo show notturno Disney Dreams!, preceduto dallo spettacolo Disney D-Light, che a ritmo di musica e con oltre 500 droni continuerà a celebrare i 30 anni di Disneyland Paris. E con la primavera riaprirà i battenti It’s a small world, una delle attrazioni più famose da 60 anni a questa parte e tra le più care a Walt Disney: un viaggio attraverso centinaia di bambole, Audio-Animatronics, che indossano i costumi locali e cantano la canzone «It’s a small world».

In estate è prevista una sorpresa per i visitatori del Parco: nello Studio Theater andrà in scena il nuovo spettacolo «Pixar: insieme nella stessa realtà».

Per i clienti italiani, inoltre, proseguono le condizioni di vendita agevolate. Con il Prenota Senza Pensieri è possibile riservare un soggiorno, modificarlo o cancellarlo senza penali fino a 7 giorni prima della data di arrivo.