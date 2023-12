Disservizi aerei, nove milioni di risarcimenti per le feste

ItaliaRimborso si porta avanti con il lavoro in vista delle vacanze di Natale. Secondo la stima della claim company, ammonterebbe a nove milioni di euro la somma richiedibile da parte dei viaggiatori alle compagnie, per via dei disservizi aerei previsti in vista delle imminenti festività.

Si tratta di un trend in crescita nell’ultimo periodo e destinato a salire nelle prossime ore con l’incremento del flusso dei passeggeri. Già nei primi 14 giorni di dicembre i disagi aerei sono equivalenti all’intero mese di novembre, un’impennata dovuta ad un aumento consistente dei voli con milioni di passeggeri in viaggio per le Feste.

Nella maggior parte dei casi la responsabilità ricade sulle compagnie e i viaggiatori possono fare riferimento al Regolamento Europeo 261/2004, ottenendo una compensazione che oscilla tra i 250 e i 600 euro. Una sorta di risarcimento che è possibile chiedere qualora il volo superasse le tre ore di ritardo o fosse cancellato con un preavviso inferiore a 14 giorni.

«Ogni giorno – racconta Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso – veniamo contattati da passeggeri che richiedono la nostra assistenza per un disservizio aereo. I dati che stiamo registrando rispecchiano quanto avvenuto negli anni precedenti. Le compagnie che si trovano a comunicare una cancellazione o un ritardo, a volte trascurano l’assistenza al viaggiatore, che non conosce i propri diritti e non sa a chi rivolgersi. Prevediamo una richiesta di risarcimento che si aggira sui nove milioni di euro da parte dei viaggiatori per le Feste, senza tenere conto dei disservizi già registrati nella prima metà di dicembre».

ItaliaRimborso precisa che, in caso di sciopero, il passeggero non può richiedere la compensazione pecuniaria, ma ottenere il rimborso delle spese sostenute per giungere a destinazione. Tra queste, richiedibili anche nei casi di maltempo, rientrano anche le eventuali notti in hotel e pasti.

Nell’eventualità di disservizi aerei, comunque, il passeggero può rivolgersi direttamente alla compagnia aerea o chiedere il supporto a una claim company come ItaliaRimborso, che assiste i passeggeri gratuitamente.