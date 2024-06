Diventa Oman Expert e sarai un super adv

Cinque sfumature di Oman. Quelle analizzate nel nuovo percorso di formazione riservato alle agenzie di viaggi nell’ambito del programma Block Notes Digital, realizzato dall’Ufficio del turismo del Sultanato in collaborazione con L’Agenzia diViaggi Magazine. L’elearning consentirà ai migliori adv di diventare Oman Expert studiando le cinque lezioni sulla destinazione: dalla capitale Mascate con i suoi tesori architettonici alle esperienze nel deserto, dal mare alla penisola del Musandam, dai siti Unesco ad altre perle come la Via dell’Incenso e i souk.

Da oggi 3 giugno sono online tutti e cinque i moduli nella sezione “formazione” de lagenziadiviaggimag.it. Gli agenti di viaggi hanno così modo di studiarli per prepararsi a rispondere ai quiz, che saranno pubblicati alle ore 12 di ogni venerdì per cinque settimane (7, 14, 21 e 28 giugno e 5 luglio).

Per partecipare occorre compilare l’apposito form online. Ogni quiz metterà alla prova gli adv su quanto si è appreso ed è strutturato in due sessioni. L’agente di viaggi più veloce a dare tutte le risposte giuste alle cinque domande della prima sessione riceverà un voucher per vivere esperienze in Oman, in collaborazione con i partner Arabica Orient Tours, Khimji’s House of Travel, Jumeirah Mu- scat Bay, Afaq Tourism, Zahara Tours, El Mundo, Miracle Travel & Tourism.

Ma attenzione: è obbligatorio rispondere anche alla seconda sessione del quiz, dedicata alla vendita in agenzia della destinazione Oman, per rendere valida la partecipazione. Ogni agente può essere premiato solo una volta. Tutti coloro che avranno risposto correttamente alle domande di tutti i quiz – e che, lo ricordiamo, avranno partecipato anche alla seconda sezione prevista per ciascuno – riceveranno l’attestato di Oman Expert.

«Dal 2010, anno di apertura dell’Ufficio del turismo in Italia, abbiamo dedicato grande attenzione alla formazione delle agenzie, dapprima tramite la nostra Academy, in seguito con incontri in aula, webinar ed esperienze sul territorio – spiega Paola Cerri dell’Ufficio del turismo del Sultanato dell’Oman – La conoscenza è funzionale alla costruzione del rapporto di fiducia con il cliente finale. Per questo puntiamo su questa iniziativa, con l’intento di far conoscere il Paese, la sua cultura millenaria, la squisita ospitalità, una natura ricca tra deserto, mare e montagne. Questo e molto di più è il contenuto di questo percorso di formazione pensato per i nostri migliori ambasciatori: gli agenti di viaggi italiani».

Dagli adv l’Ufficio del turismo attende entusiasmo, voglia di imparare e andare oltre le nozioni standard. «Ci piacerebbe che gli agenti si arricchiscano e trasmettano ai loro clienti che l’Oman è una vacanza di grande valenza perché riserva paesaggi ed esperienze uniche. Sostenere il turismo significa anche formare e aggiornare: ecco perché abbiamo sposato questa iniziativa. Il Block Notes Digital Oman Expert sarà un modo per nutrire con contenuti nuovi gli agenti che vogliano migliorare la propria conoscenza della destinazione», sottolinea Cerri.

L’obiettivo è anche trasmettere agli agenti l’amore per l’Oman: «È una meta sicura, con una popolazione ospitale e una natura stupefacente. Il Sultanato si sta trasformando, sta arricchendo il bouquet prodotti con proprietà di alto profilo e importanti brand dell’hôtellerie internazionale, nuovi servizi ed esperienze che spaziano dall’outdoor alla cultura. Il tutto in un mix di sapori arabi che si fonde con le atmosfere dell’Oceano indiano. Un Paese ancora giovane rispetto al turismo, che regala un viaggio oltre le aspettative, per individuali e gruppi».