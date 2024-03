Dodici new entry per Relais & Chateaux: c’è anche l’italiano hotel Cappella di Colfosco

Si infoltisce il portfolio di Relais & Chateau con l’ingresso di 12 nuove dimore che condividono con l’associazione la passione per l’autenticità e l’amore per il territorio. Tra le new entry figura anche la struttura italiana dell’’Hotel Cappella di Colfosco, in provincia di Bolzano, che va ad aggiungersi alle altre 50 strutture della penisola già da tempo associate al famoso brand dell’ospitalità.

Quella del Relais & Châteaux Hotel Cappella è una storia familiare, dove le tradizioni dell’accoglienza vengono tramandate da generazioni. Josef Kostner, amante dell’arte e della natura, acquistò nel 1912 la locanda “Alla Cappella”, un antico maso del XV secolo. Il figlio maggiore Thomas assunse la guida dell’hotel nel 1962 passando poi il testimone a sua figlia Renata che, insieme al marito, costruì nel 1969, il nuovo “Hotel Cappella”. Guidata dalla passione per l’accoglienza e dall’amore per i dettagli, nel 2000 Renata ha trasformato l’hotel in un lussuoso luogo di benessere ed arte.

Nel 2013 il figlio Carlo e sua moglie Marion hanno preso in mano la conduzione dell’Hotel Cappella apportando numerosi rinnovamenti e trasformando la dimora in un hotel di lusso a 5 stelle. Col suo stile inimitabile, l’hotel si distingue oggi per i suoi interni pregiati e una meritevole collezione d’arte.

«Quella di Relais & Châteaux – ha tenuto a precisare Carlo Pizzinini, proprietario e Maître de Maison dell’Hotel Cappella – è una grande famiglia nella quale siamo stati accolti da un gruppo straordinario di chef e albergatori, con cui condividiamo percorsi professionali simili e una grande passione per il nostro lavoro, nella maggior parte dei casi ereditata dai nostri nonni e genitori. Negli ultimi anni la nostra dimora ha affrontato un importante percorso di ristrutturazione che ha reso ancora più evidente la nostra vocazione per il benessere degli ospiti e il legame con le nostre montagne. Entrare a fare parte dell’associazione significa continuare in questo percorso di crescita grazie al confronto con stimati colleghi e amici e al supporto di una rete globale di professionisti».

Tra le altre nuove location entrate a far parte del prestigioso brand Relais & Chateux figurano il Curtain Bluff ad Antigua-Barbuda (Caraibi), il Lizard Island Resort a Cairns (Australia), il Gmundner Lodge a Brack (Namibia), l’Hotel Vermelho in Portogallo e il Chelsea Townhouse a Londra.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Relais & Chateaux