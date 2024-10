Dubai è ricca grazie ai voli: il rapporto Oxford Economics

L’apporto del settore aereo all’economia di Dubai è fondamentale e nei prossimi anni è prevista un’ulteriore crescita. È quanto mette in evidenza il nuovo rapporto di Oxford Economics, commissionato da Emirates Group e Dubai Airports, che si basa sulle proiezioni di ascesa finanziaria e di passeggeri.

Nel 2023 il settore ha contribuito con il 27% del Pil dell’emirato, pari a 37,3 miliardi di dollari. Una cifra destinata ad aumentare, raggiungendo quasi un terzo del Pil entro il 2030. L’analisi non solo quantifica l’impatto economico diretto dell’aviazione, ma considera anche l’effetto catalitico che ha sul turismo, sostenendo un numero crescente di posti di lavoro – oltre 630.000 nel 2023 e ne sono previsti altri 185.000 entro il 2030, per un totale di occupazioni di 816.000 nel settore aeronautico – stimolando la crescita economica.

Inoltre, l’effetto catalitico del turismo, facilitato dall’aviazione, ha contribuito per 11,8 miliardi di dollari all’economia locale nel 2023, con un aumento previsto di oltre il 40% delle sue contribuzioni al Pil entro il 2030.

Gli investimenti di Dubai per garantire il futuro nel settore aeronautico, affinché continui a essere un motore economico, si traducono nei continui investimenti per espandere la capacità e le operazioni presso l’Aeroporto Internazionale, oltre a una struttura di nuova generazione a Dubai World Central – Aeroporto Internazionale Al Maktoum. Il nuovo scalo, del valore di 34,8 miliardi di dollari, sarà cinque volte più grande dell’Aeroporto Internazionale, con la prima fase completata entro 10 anni, e il più grande del mondo.

Una volta ultimato, Al Maktoum conterà oltre 400 piazzole per aeromobili, con una capacità di servire 260 milioni di passeggeri all’anno. L’espansione non è inclusa nei risultati principali dell’impatto dello studio, tuttavia il progetto di costruzione dovrebbe contribuire con circa 1,66 miliardi di dollari al Pil di Dubai nel 2030 e sostenere 132.000 posti di lavoro.

Il nuovo aeroporto e le infrastrutture circostanti contribuiranno all’Agenda economica di Dubai (D33), che mira a rafforzare l’impronta commerciale e turistica dell’emirato. I piani di sviluppo progressivi di D33 puntano anche a rendere Dubai una delle città più connesse, aggiungendo 400 destinazioni alla sua mappa, oltre a diventare uno dei cinque principali hub logistici al mondo.

Lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e amministratore delegato di Emirates Airline & Group e presidente di Dubai Airports, nota: «Il settore dell’aviazione di Dubai ha rappresentato una colonna portante della strategia di crescita economica della nostra città e continuerà a svolgere un ruolo chiave nell’Agenda economica D33. I nostri piani ambiziosi per Dubai World Central – Aeroporto Internazionale Al Maktoum e gli investimenti per ampliare l’Aeroporto Internazionale di Dubai sbloccheranno ulteriori opportunità economiche, sostenendo la domanda prevista per il trasporto aereo».

AVIAZIONE E TURISMO

E c’è la forza trainante dell’aviazione dietro la crescita del turismo internazionale a Dubai. La città è una delle destinazioni più frequentate al mondo, dove i visitatori hanno soggiornato in media 3,8 notti nel 2023, spendendo 1.170 dollari in hotel, ristoranti, attrazioni e shopping. Secondo il rapporto, i visitatori internazionalia Dubai hanno speso circa 17,9 miliardi di dollari lo scorso anno.

In totale, si stima che la spesa turistica abbia contribuito con 11,8 miliardi di dollari in valore aggiunto lordo, pari all’8,5% del Pil di Dubai, sostenendo 329.000 posti di lavoro. Più della metà del valore aggiunto lordo, 6,2 miliardi di dollari, è stato generato da coloro che hanno scelto Emirates per volare a Dubai. Si prevede che il turismo crescerà in modo significativo nei prossimi sei anni, con la spesa turistica che dovrebbe raggiungere 17,2 miliardi di dollari in valore aggiunto lordo, pari al 10% del Pil, oltre a rappresentare uno su otto posti di lavoro.

IL CONTRIBUTO DI EMIRATES

Nel 2023, Dubai ha accolto oltre 17 milioni di turisti ed Emirates ha trasportato il 54% di tutti i visitatori internazionali che hanno raggiunto Dubai in aereo, generando un ulteriore Gva (Gross value added) di 23 miliardi di Dirham (Aed) in termini di impatto turistico derivante dall’aviazione.

Questo significa che il contributo economico totale di Emirates nel 2023 è stato di 98 miliardi di Aed in termini di Val (Valore aggiunto lordo), pari a ben il 19% del prodotto interno lordo di Dubai. In prospettiva, Oxford Economics prevede che il contributo del Gruppo Emirates all’economia di Dubai raggiungerà i 144 miliardi di Aed, pari al 24% del Pil di Dubai previsto per il 2030.

l rapporto completo di Oxford Economics ‘The Economic Impact of Aviation in Dubai’ è disponibile qui.

Le foto sono state inviate dall’ufficio stampa.