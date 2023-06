Dubai rilancia gli stopover con incentivi per le adv

Torna l’operazione stopover a Dubai: il Dipartimento Economia & Turismo dell’emirato (Det) ha lanciato una campagna di incentivazione in collaborazione con Emirates Dubai Experience (Dex) che durerà fino al 31 agosto prossimo, grazie alla quale gli agenti di viaggi possono sfogliare, creare e prenotare itinerari completamente personalizzati per i loro clienti, compresi soggiorni in hotel, visite alle principali attrazioni e altre esperienze gastronomiche e di svago a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti, attraverso il Dubai Experience Trade Portal di Emirates, e beneficiare di ulteriori vantaggi , tra cui il check in 24 ore su 24 che garantisce che le camere siano pronte al momento dell’arrivo del volo.

Di fatto questa nuova iniziativa rafforza la partnership tra Det ed Emirates al fianco delle agenzie di viaggi nella promozione della destinazione, puntando i riflettori sulla città che offre sempre più esperienze per i viaggiatori che scelgono Dubai come scalo durante le prossime vacanze.

Nel dettaglio fino al 31 agosto, gli agenti di viaggi che prenoteranno attraverso Dex uno stopover a Dubai di almeno 24 ore inclusivo di una notte in hotel potranno partecipare all’iniziativa e aggiudicarsi i voucher Amazon del valore di 20 euro. I buoni saranno assegnati per ogni PNR con uno stopover a Dubai nel periodo dal 12 giugno fino al 31 dicembre 2023.

Gli agenti di viaggi dovranno inviare i dati relativi alle vendite direttamente all’ufficio di rappresentanza di Det alla fine di ogni mese durante la campagna. Al termine del periodo previsto per le prenotazioni, ci sarà tempo fino al 15 settembre per consegnare allo stesso il report finale delle sales performance e aggiudicarsi i buoni Amazon da 20 euro offerti dall’Ente del Turismo di Dubai a tutte le agenzie di viaggi partecipanti per ogni stopover.

La distribuzione dei voucher alle agenzie di viaggi qualificate avverrà su base mensile, dopo che il passeggero avrà concluso il viaggio utilizzando il pacchetto hotel Dex Stopover. Det fornirà i voucher Amazon localmente con l’ultima distribuzione prevista il 31 gennaio 2024.