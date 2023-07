Dubai sempre più meta Mice: via libera a 143 eventi

In continua ascesa lo status di Dubai come destinazione Mice globale di riferimento per l’organizzazione di meeting incentive, congressi ed eventi. L’Emirato ha fatto registrare un incremento del 44% di gare vinte nella prima metà del 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un upgrade notevole, che contribuisce ulteriormente alla crescita economica dell’Emirato, in linea con gli obiettivi della Dubai Economic Agenda D33.

Il Dubai Business Events, il convention bureau ufficiale della città e parte del Dipartimento dell’Economia e del Turismo, ha collaborato con partner e stakeholder aggiudicandosi 143 conferenze, congressi, meeting e incentive. Si prevede che questi eventi, in programma nei prossimi anni, porteranno in città oltre 94.000 visitatori, tra cui professionisti e leader mondiali nei rispettivi settori di competenza.

«Il focus posto nell’acquisizione di eventi business che portano valore alla città, continua a dare risultati molto significativi — sottolinea Ahmed Al Khaja, ceo del Dubai Festivals and retail establishment — L’offerta di Dubai sta generando un’efficace risonanza tra i professionisti del settore degli eventi e i leader mondiali».

Annunciata all’inizio del 2023, l’Agenda Economica di Dubai D33 ha delineato una serie di obiettivi importanti, tra cui la promozione dell’innovazione, la trasformazione di Dubai in un hub globale per l’istruzione di alto livello e l’aumento dei flussi di Foreign Direct Investment.

Tra gli eventi associativi che si svolgeranno nei prossimi annifigurano: Agm Iata 2024, World Library and Information Congress 2024, Critical Communication World 2024, Million Dollar Round Table Global Conference 2024 e l’International Trademark Association’s Annual Meeting 2026.

I principali meeting e incentive aziendali in programma nell’Emirato sono: Cardano Summit 2023, Perfect China Incentive 2023, Wca world Annual Conference 2024, Brand Experience World 2024 e Nu Skin Global Team Elite Incentive 2024.