È last minute il 41,7% degli ospiti delle case vacanza

Il mercato degli affitti brevi sta vivendo un cambiamento nella strategia di prenotazione degli ospiti, secondo un’analisi interna condotta da Smoobu, soluzione software per gestori di case vacanza. Dopo aver analizzato oltre 200.000 prenotazioni provenienti dai 500 host europei di maggior successo in Inghilterra, Irlanda, Scozia, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Belgio, Italia e Spagna, Smoobu ha rilevato che la percentuale di prenotazioni a sette giorni o meno del check-in è salita, nel 2025, al 41,7% del totale, rispetto al 35,8% del 2024.

Questi dati suggeriscono che l’ospite last minute non è più un’eccezione, ma un segmento primario del mercato. Questo cambiamento è in gran parte guidato da una nuova fase di prudenza economica, in cui i viaggiatori continuano ad avere voglia di esplorare, ma prendono decisioni sempre più attente e consapevoli. Grazie alla grande varietà di opzioni disponibili sul mercato, gli ospiti adottano sempre più spesso un approccio “aspettiamo e vediamo”, monitorando gli annunci fino all’ultimo momento per assicurarsi il miglior rapporto qualità-prezzo. Questa tendenza riflette una strategia deliberata per mantenere flessibilità e approfittare delle fluttuazioni di prezzo in un mercato altamente competitivo.

«I viaggiatori di oggi sono più informati che mai. Non si limitano ad aspettare il prezzo più basso, ma costruiscono con attenzione i loro viaggi, cercando l’allineamento perfetto tra valore e qualità. Per loro, la gioia del viaggio inizia con la libertà di fare una scelta ponderata al momento giusto», ha affermato Jannik Abraham, managing director di Smoobu. «Nel 2026, il cuore di un’attività di affitti di successo resta l’ospite soddisfatto. Quando gli host adottano automazione professionale e prezzi dinamici, diventano agili e reattivi, proprio come i loro ospiti».

Smoobu è una soluzione software cloud all-in-one per proprietari e gestori di case vacanza. Fondata a Berlino nel 2014, fa parte del Gruppo HomeToGo e opera come marchio indipendente nel segmento B2B.