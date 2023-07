È Massimo Segato l’uomo del Nord del Gruppo Nicolaus

“Professionista dalle grandi capacità, che vanta una conoscenza ultratrentennale di tutte le dinamiche del trade”. Con queste parole il Gruppo Nicolaus ufficializza l’ingresso in azienda di Massimo Segato nel ruolo di key account manager Nord Italia.

Il manager proveniente da Welcome Travel collaborerà con la direzione commerciale guidata da Isabella Candelori e con il chief commercial officer Ruggiero Ricco; il suo ruolo sarà complementare a quello di Alberto Giorgio, storica figura del Gruppo e ora key account manager dell’area Centro-Sud Italia.

Così Nicolaus, dal suo headquarter di Ostuni, continua a reclutare validi manager del travel e punta a “potenziare le risorse dedicate al canale della distribuzione, interlocutore d’elezione del Gruppo”.

«Il turismo fa parte della mia vita da oltre 30 anni – commenta Segato – La scelta di entrare in Nicolaus è legata alla progettualità di questa azienda e alla visione che mi sento di condividere e che va nella direzione di creare nuove opportunità di fruizione turistica, anche per riuscire a portare nuovi pubblici nelle agenzie di viaggi. L’avvio di questa nuova avventura si sta rivelando ricco di stimoli e interessanti prospettive e sono molto contento di mettere a disposizione di colleghi e partner le mie competenze».

Nel Gruppo Alpitour dall’inizio degli anni ’90, Segato, laureato in Economia all’Università Ca’ Foscari, è stato per 18 anni direttore Rete di Welcome Travel Group. Una expertise oggi preziosa per Nicolaus.

«Siamo davvero onorati che una figura con un profilo professionale all’insegna dell’eccellenza abbia accolto la proposta di entrare a far parte della nostra squadra. La stavamo cercando da molto tempo per poter strutturare l’interazione con il trade in modo armonico rispetto all’evoluzione del nostro Gruppo. Ci accomunano lo stesso modo di pensare il turismo di domani e la passione nell’impegnarci per crearlo, al fine di disegnare nuovi scenari per la distribuzione e per i clienti. Siamo sicuri che lavorare insieme ci porterà grandi soddisfazioni», dichiara Isabella Candelori.