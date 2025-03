E ora Aim Group apre la sede di Firenze

Con il trasferimento finale alla nuova sede di Firenze, Aim Group International conclude un importante piano di rinnovamento degli spazi di lavoro in Italia, che ha visto anche l’inaugurazione di una nuova sede di Milano e l’ammodernamento degli uffici di Roma.

«In un momento di forte trasformazione del settore, abbiamo scelto di investire sulle persone e sugli spazi di lavoro, perché crediamo nell’importanza della collaborazione e del confronto diretto per creare valore – afferma Gianluca Scavo, ceo di Aim Group – I nostri uffici non sono solo luoghi di lavoro, ma spazi pensati per stimolare il dialogo, la creatività e l’innovazione, in linea con il nostro modello di crescita».

Il rinnovamento delle sedi per l’azienda, che opera nel settore delle conferenze, degli eventi e della comunicazione, si inserisce in un piano strategico più ampio, che prevede un focus sulla diversificazione in nuovi settori, tra cui lo sport, per applicare l’expertise consolidata in eventi e comunicazione; potenziamento delle competenze interne, attraverso programmi di formazione mirata; investimenti in tecnologia, con l’adozione di nuove soluzioni digitali per ottimizzare la gestione degli; sviluppo di partnership strategiche, per ampliare il network e creare nuove opportunità di business.

Gianluca Buongiorno, presidente di Aim Group, sottolinea: «Abbiamo deciso di puntare sul futuro, sulle nostre persone e sulle opportunità di crescita, perché crediamo che il valore di Aim Group risieda nella capacità di innovare, evolversi e guardare avanti con ambizione».

Con questo progetto Aim Group mantiene solide radici nel proprio business storico e al contempo promuove l’avvio di nuovi modelli operativi e di relazione e permette di rispondere con ancora più efficacia alle esigenze di aziende farmaceutiche, associazioni nazionali e internazionali e grandi aziende corporate.