E ora BizAway integra il servizio “Voli” nell’ecosistema Telepass

L’estate è ormai alle porte, e Telepass e BizAway annunciano una partnership che prevede l’integrazione del nuovo servizio “Voli” dell’agenzia specializzata in business travel nell’ecosistema Telepass.

Grazie alla nuova funzionalità è possibile prenotare e pagare i voli verso tante destinazioni nel mondo e con le principali compagnie aeree direttamente dall’app Telepass senza limiti geografici. Per usufruire del servizio sarà sufficiente essere cliente Telepass Plus, accedere all’applicazione mobile e selezionare l’icona del servizio “Voli”.

In stile Telepass, il costo del biglietto sarà poi addebitato sul conto corrente, eliminando la necessità di utilizzare carte di credito.

A valle dell’acquisto, grazie ai flussi forniti da BizAway, il cliente riceve una mail di conferma prenotazione con tutti i dettagli necessari al volo (ad esempio checkin), può visualizzare la prenotazione nell’apposita sezione dell’app fino al momento del viaggio e può inviare automaticamente richieste di assistenza.

«Con il nuovo servizio dedicato ai voli Telepass completa il proprio ecosistema di servizi di mobilità, su cui l’azienda sta investendo non solo per integrare nuove funzionalità e assicurare un’esperienza sempre più completa, ma anche per migliorare l’offerta già presente. Tramite l’App Telepass è possibile programmare in anticipo la propria esperienza di viaggio grazie a una fruizione intermodale dei servizi di mobilità, ma non solo. Il nostro obiettivo è che i nostri clienti possano muoversi facilmente su più mezzi, non solo in auto, sperimentando un’esperienza di mobilità e pagamento unica, integrata e sostenibile, facilitando tutte le fasi del viaggio, a partire dalla prenotazione», ha dichiarato Aldo Agostinelli, chief consumer sales and marketing officer di Telepass.

«Siamo molto felici di questa partnership – ha commentato Luca Carlucci, ceo e cofounder di BizAway – Questa collaborazione innovativa rappresenta un passo significativo nell’espansione dei nostri servizi, che per la prima volta potranno essere fruiti anche fuori del contesto strettamente aziendale. Grazie all’integrazione con BizAway, i clienti Telepass avranno a disposizione una vasta gamma di opzioni e tariffe competitive e quindi ancora più valore».