E ora Club Med rivoluziona la brand identity

Essenzialità, personalità, esclusività. Club Med presenta la sua nuova brand identity e annuncia la prima campagna di rebranding dal 2014, per confermare ulteriormente il proprio posizionamento in fascia alta nel settore delle vacanze All Inclusive con uno stile inconfondibile. La nuova veste grafica aziendale è stata realizzata con il supporto dello studio artistico Bleu.paris. A partire da novembre 2023, inoltre, anche il sito assumerà gradualmente un nuovo look, in linea con l’immagine rinnovata di Club Med.

Nel dettaglio la nuova veste grafica si articola in tre asset:

Essenzialità, con un approccio trasversale ispirato al motto “less is more”

Personalità, attraverso uno stile deciso e inconfondibile

Esclusività, con una formula più incentrata sull’eccellenza.

La rinnovata immagine aziendale si esprime in logotipi reinterpretati e armonizzati, un’inedita tavolozza di colori ispirata agli elementi della natura e della Terra, un’originale veste tipografica più vivace ed una nuova iconografia, resa ancor più moderna per esprimere in maniera più incisiva il lifestyle proposto dalla vacanza in Club Med.

Ispirata da uno spirito pionieristico fin dal 1950, infatti, Club Med inventa il concept All Inclusive e il mondo dei Mini Club. I quasi 70 Resort operanti in 32 Paesi testimoniano la costante espansione dell’azienda, per offrire alla clientela l’esperienza di una vacanza senza stress in destinazioni da sogno.