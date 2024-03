E ora Turkish Airlines vola anche in Australia

Con il volo inaugurale del 2 marzo 2024, Turkish Airlines arriva anche in Australia. La compagnia infatti opererà tre voli settimanali per Melbourne, la capitale dello Stato di Victoria, diventando l’unico vettore europeo che attualmente vola fino alla città, aumentando le sue destinazioni a 346, per 130 Paesi, con una flotta di 450 aerei.

I voli operano tramite l’hub di Singapore e i passeggeri di Turkish Airlines potranno viaggiare da Istanbul a Melbourne a prezzi vantaggiosi se acquistano i biglietti entro il 15 aprile 2024.

Commentando il volo inaugurale verso Melbourne, il presidente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di Turkish Airlines, Ahmet Bolat, ha dichiarato: «Questo volo inaugurale segna una pietra miliare per Turkish Airlines, poiché celebriamo la realizzazione di un’ambizione di lunga data: estendere la nostra portata al continente australiano. Questo risultato fa seguito a una pianificazione meticolosa e a estesi sviluppi infrastrutturali, a simboleggiare il successo del collegamento di Istanbul con un continente nuovo e vivace. L’inaugurazione della nostra rotta per Melbourne è una testimonianza della nostra crescente influenza nella regione dell’Asia-Pacifico e sottolinea il nostro costante impegno nel promuovere connessioni tra diverse culture e comunità in tutto il mondo».

L’ingresso della compagnia aerea nel mercato australiano offre nuove opzioni ai viaggiatori e agli esportatori locali e avvicina anche la Turchia alla regione di Victoria che ospita la più grande comunità australiana di emigrati turchi.

Il ceo del Melbourne Airport, Lorie Argus ha sottolineato come «questo nuovo concorrente nel mercato australiano è una notizia fantastica per i consumatori. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il governo dello stato del Victoria per portare Turkish Airlines a Melbourne, e ora non vediamo l’ora di veder crescere i servizi nei prossimi anni. La maggiore concorrenza aiuta a esercitare una pressione al ribasso sui prezzi, il che garantirà ai residenti e alle imprese del Victoria di rimanere in contatto con famiglia, amici e clienti in tutto il mondo. Melbourne è orgogliosamente sede della più grande popolazione turca in Australia, quindi prevediamo che questi voli si dimostreranno particolarmente apprezzati da chi desidera visitare amici e parenti».

In occasione del lancio della nuova rotta, Turkish Airlines ha siglato anche una partnership con il Melbourne Victory football club, diventando il partner principale della squadra sportiva professionistica per i prossimi tre anni, a partire dalla stagione 2024/25.