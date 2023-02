E ora Wizz Air lancia il volo giornaliero Roma-Abu Dhabi

Wizz Air cresce a Roma e inaugura la nuova rotta giornaliera per Abu Dhabi. La scorsa settimana, per la prima volta, un A321 della low cost ungherese è partito con destinazione Emirati Arabi Uniti, segnando un nuovo importante passo per lo sviluppo della compagnia nello scalo di Fiumicino.

«Il volo per Abu Dhabi nasce dalla domanda del pubblico che ne sentiva l’esigenza, e lo ha dimostrato con un load factor al completo sia per oggi che per domani – ha detto Andras Rado, senior communication manager Wizz Air – La rotta richiama un forte interesse turistico in entrambe le direzioni e, soprattutto per l’inverno europeo, consente una bella opportunità per un weekend al caldo e al mare».

Con questo ulteriore volo Wizz Air aggiunge 170mila posti alla sua offerta su Roma e conferma il forte impegno con il Leonardo da Vinci. «Per l’estate arriveremo a operare 67 rotte, conquistando il primo posto nella classifica dei vettori per estensione del network – ha detto Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air – Per sostenere questa crescita baseremo altri 4 aerei a Fiumicino, tutti A321 neo, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. L’anno scorso abbiamo trasportato in Italia 60 milioni di persone, per il 2023 ci aspettiamo di eguagliare, anzi superare, la performance».

Altre rotte saranno annunciate dal vettore per la summer, anche a livello italiano, dove l’intenzione di Wizz Air è di continuare anche con i collegamenti domestici, come il Catania-Milano Linate e magari per la Sardegna. Inoltre, in linea con lo sviluppo del network, Wizz Air sta anche portando avanti una nuova campagna di assunzione di personale, tra cabin crew e piloti, che porterà all’inserimento di ulteriori 150 persone nella compagnia.