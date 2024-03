easyJet apre le vendite dell’inverno 2024

easyJet mette in vendita i voli per l’inverno 2024 e il periodo natalizio con oltre 18 milioni di posti acquistabili su tutto il network.

Oltre 100mila voli dal 12 dicembre prossimo fino al 2 marzo 2025, di cui oltre 19mila in partenza da e per l’Italia, sono ora disponibili per l’acquisto.

In totale, da e per l’Italia ci sono oltre 3 milioni di posti messi a disposizione da parte della low cost britannica, ora in trattativa con la Commissione europea per rilevare degli slot all’aeroporto di Milano Linate nell’ambito delle discussioni in corso per l’acquisizione da parte di Lufthansa di quote in Ita Airways.

